Así celebra Adele los 11 años de su álbum ‘21′

El amor sin filtros y rienda suelta de los sentimientos provocados por la ruptura de una relación fueron los detonantes de esta obra maestra de Adele que prevalece en el tiempo. La combinación de las melodías clásicas y atemporales con una producción de calidad, y unas letras con las que todo el mundo pudo sentirse identificado, fue la clave del éxito.

La cuenta de acceso de la cantante lo celebró con una publicación contentiva de la caratula del disco preguntado a todos cuál era su canción favorita del trabajo.

Rolling In The Deep’

La canción ‘Rolling In The Deep’, fue el primer single cuyo ya icónico ritmo no es más que el del corazón de la propia artista a punto de explotar de rabia, interpretado por el baterista Leo Taylor, es uno de los puntos más altos del disco.

La cantante Adele escribió los primeros versos del tema en el sótano de un restaurante chino de San Francisco, sin imaginar lo que ocurriría años más tarde.

‘Someone Like You’

Este fue el segundo sencillo arrasando como su antecesor, su video musical comienza con Adele recorriendo un camino solitario en París en blanco y negro De fondo se divisa el Puente de la Concordia y el Museo del Louvre. Ella continúa caminando mientras canta la canción de manera desconsolada.

En esta canción, Adele descarga toda su energía y su potente voz que al combinarla con el piano que la acompaña desde el inicio, hacen que las emociones se eleven conforme la canción llega al punto más alto.

‘Set Fire to the Rain’

Luego llegó el tercer sencillo, ‘Set Fire to the Rain’, el disco continuó alzándose como un éxito total. Las descargas en iTunes estaban en el tope y las ventas físicas se mantenían con altos números. ‘21′ se convirtió entonces en el disco más vendido no solo del 2011 sino también en el año 2012.

Sigue siendo el disco más vendido del siglo XXI con más de 31 millones de copias vendidas, decenas de premios y reconocimientos y un triple récord Guinness a sus espaldas, ‘21′ sigue siendo un hito en la carrera de Adele y todavía ningún disco ha podido hacerle sombra, 11 después.