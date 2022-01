Bárbara de Regil reveló que casi fue violada en un taxi: esta fue su experiencia

la Prueba y error. Así ha sido la vida de la famosa Bárbara de Regil quien rememoró una desagradable experiencia siendo apenas unas chava. Durante su conversación con Gustavo Adolfo Infante, relató este episodio que precismente la inpulsó a promover la autoestima entre las mujeres.

“Historias como esa tengo muchas. Alguna vez en Acapulco, yo andaba sola para todos lados, cosa que no puedo creer porque hoy mi hija, entre Fer y yo que somos sus papás, no la dejamos sola... yo salía de casa de un amigo en Costa Azul, en Acapulco y me subí a un taxi, blanco con azul. Yo le pedí que me llevara a mi casa, en eso el tipo empezó a tocarme la pierna y forcejear, yo traté de abrir la puerta, me bajé corriendo”.

Bárbara de Regil Instagram @barbaraderegil

La actriz recuerda que el conductor también estacionó y bajó del auto y se fue detrás de ella. “Me dijo que le pagara. Yo ni pensé en pagarle, me dio miedo y me bajé corriendo y me agarró del cuello y me dijo ´págame mamita´, una cosa muy fea”, expresó Bárbara. Pero no se trató de la única experiencia de este tipo en su juventud.

Según dijo la actriz en otra ocasión, también a bordo de un taxi, el conductor comenzó a desviarse hacia una colina. “Comenzó a subir, a subir, a subir, también estaba en Acapulco. En esto se paró como en un mirador. Yo iba en el asiento de atrás y solo pensaba ´qué hago yo por aquí´. Yo le indiqué que por ahí no era la ruta y él me empezó a contar que hacía mucho no tenía relaciones sexuales con su esposa y que le gustaría tenerlas conmigo. “Me empezó a decir muchas cosas, yo me puse a llorar, entonces cuando quise abrir la puerta él lo impidió con su mano, me decía que me calmara, yo estaba muy chiquita... me bajé corriendo, él me dijo ahí y me tocó devolverme llorando, corriendo”.

Bárbara de Regil aseguró que este tipo de agresiones le sucedieron varias veces en su vida. “Te podría contar más”, le expresó al periodosta Infante quien lamentó que hombres irrespetuosos y con este tipo de conductas estén al frente del transporte público y que las mujeres deban exponerse a esto todos los días. “Es muy fuerte. Yo por eso a mi público siempre trato de motivarlas, hacerlas fuertes y ubicar los focos rojos, uno sabe, yo lo tuve cuando me subí al taxi y noté cómo me veía el señor, pude haberme bajado, pero lo dejas sabes. Viste un foco rojo, identíficalo y corre”.

La actriz recientemente confirmó su diagnóstico de covid-19, al igual que su hija y esposo. Por esta razón, según dijo, debió cancelar su presentación en Mexicali. “Lo que me tiene muy triste y con el corazón roto [...] estaba lista y muy emocionada para darlo. No voy a poder ir porque obviamente tengo COVID y es una responsabilidad quedarte en tu casa para no contagiar a los demás”, expresó la actriz quien hasta ahora se mantenía muu motivada por su clase de ejercicios y su plática motivacional. “No puedo creerlo”, agregó.