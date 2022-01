Bella Hadid habla sobre su alcoholismo: “No podía controlarme”

La supermodelo Bella Hadid ha vuelto a reflexionar sobre la etapa más sombría en su vida. Aunque en las redes sociales luce aparentemente perfecta, la famosa se sinceró sobre su drama personal: el alcoholismo, y el cómo logró superar su adicción.

En una reciente entrevista con InStyle, la modelo relató las razones por las que decidió abandonar el alcohol. Fue después de realizarse unos escáneres cerebrales que mostraron el efecto de la bebida en ese órgano. “Se volvió mucho más dificil levantar el vaso. Me encantaba el alcohol, y llegué al punto en el que incluso comencé a cancelar noches de fiesta, pensé que no era capaz de controlarme”, dijo.

Hadid incluso decidió convertirse en socia de una marca de bebidas sin alcohol, Kin Euphorics, que promete aliviar la ansiedad y el estrés por el alcohol, con notas de vainilla, lavanda y pasiflora, una opción que a ella misma ayudó a superar su adicción, citó en la reconocida publicación. “No siento la necesidad de beber alcohol porque sé que me afectará a las 3:00 a.m. cuando me levante con una ansiedad horrible pensando en eso que dije cuando me gradué en la secundaria”.

Luego agregó: “Bebo Lightwave cuando tengo una ansiedad paralizante y no puedo salir de mi casa, o cuando no voy a beber alcohol pero aún quiero relajarme y poder hablar con la gente y socializar”, expresó la modelo quien en los últimos años ha estado compartiendo en las redes sociales sobre sus problemas de salud mental. Esta situación, según dijo, la ha aprendido a sobrellevar con rituales diarios y mostrándose vulnerable.

Bella Hadid La supermodelo volvió a hablar sobre sus problemas mentales.- Instagram.

“Cuando publiqué esas fotos fue para asegurarme de que cualquier que se sintiera así supiera que estaba bien sentirse así, Sentí que era bueno poder decir mi verdad y en algún momento ya no pude publicar fotos bonitas, ya lo había superado. Muchas personas se acercaron diciendo ´Yo también me sentido así´. Caminar afuera, poder recordar que hay tanta gente pasando por cosas y patrones similares a los míos, me hace sentir mejor”, agregó la famosa en la entrevista con InStyle.

La modelo de 25 años comentó en una pasada publicación en Instagram sobre sus problemas de ansiedad. Dijo haberse inspirado en una conversación con su amiga Willow Smith hablando sobre la lucha de las personas con la inseguridad, el no sentirse suficientemente bien y la ansiedad. “La gente olvida que todos se sienten básicamente de la misma manera: perdidos, confundidos, sin saber muy bien por qué están aquí. Esta ansiedad todos la siente y tratan de encubrirla de alguna manera”, agrega en el video Smith.