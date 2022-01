La amistad que tienen Danna Paola y Alejandro Speitzer es de las más especiales del mundo del espectáculo mexicano, ya que ambos crecieron en televisión al protagonizar y actuar en varios proyectos juntos. El primero fue Rayito de luz, una telenovela infantil de las más exitosas en México, en la que ellos actuaron siendo apenas unos niños entre los años 2000 y 2001.

Aunque las carreras artísticas de ambos han tomado rumbos diferentes -Danna se ha dedicad más a la música y Alejandro más a la actuación- pues siguen siendo muy amigos, reuniéndose esporádicamente y apoyándose en cada proyecto que inician.

Danna Paola le canta las mañanitas a Alejandro Speitzer por cumpleaños 27

Por supuesto, ahora en el cumpleaños de Alejandro Speitzer, Danna Paola no pudo evitar tener un gran detalle con su amigo: le cantó las “Las mañanitas”, dejando ver el gran cariño que siente por su colega. “Un rayito muy feliz cantando Las mañanitas en su cumpleaños. Te quieroooo”, comentó en un video que publicó en sus historias de Instagram.

En estas primeras semanas de enero, Danna Paola ha estado un tanto alejada de las redes sociales, quizás tomándose una temporada de descanso después de un 2021 lleno de mucho trabajo, logros y satisfacciones.

Danna Paola y Alejandro Speitzer (Agencias)

Lo que sí agradeció a su público fue todo el apoyo recibido por su disco K.O., que estrenó hace un año y ha sido uno de sus mayores logros en su carrera musical:

“1 año!?? Really? #KO ❤️‍🔥 este álbum cambió mi vida y mi alma en todos los sentidos, qué locura todo el viaje, todos los momentos y aprendizajes, hecho con tanto amor, lágrimas y tanta pasión desde el día 1. Jamás imaginé que lo más sincero de mi corazón lograra tanto, que nos hayan nominado a un Latín GRAMMY, haya llegado a tantas almas, gracias por amarlo tanto como yo, por acompañarme en este break up party y celebrar a los amores del pasado que nos hicieron más fuertes, gracias a todos los que han sido parte y me ayudaron a entender mis emociones y crear esta obra de arte juntos”, escribió al compartir un par de fotos de la época del lanzamiento del disco.

