Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de haber abusado sexualmente de ella en la grabación de un video musical

Por medio del documental “Phoenix Rising” de HBO, Evan Rachel Wood acusó a su ex pareja Marilyn Manson de violación en la grabación de un video musical. Se trata del video de la canción “Heart-Shaped Glasses”, sencillo que Manson lanzó en 2007. Acerca del hecho, Wood declaró: “Habíamos discutido una escena de sexo simulada. Pero una vez que las cámaras estaban rodando, comenzó a penetrarme de verdad... nunca accedí a eso”.

El video fue estrenado en noviembre de 2009 y es protagonizado por Marilyn Manson y por Evan Rachel Wood. En ese momento la joven tenía 22 años de edad, mientras que el cantante tenía 40 años. Cabe destacar que desde 2006 Wood y Manson comenzaron un noviazgo a pesar de tener 19 años de diferencia. De acuerdo con el video se puede observar a Rachel Wood usando unos lentes rojos en forma de corazón lo que hace referencia al título de la canción.

Por la narrativa visual del video musical se puede entender que Evan Rachel Wood se encuentra en un concierto de Manson y llama su atención. Mientras Wood se encuentra en el concierto, salen una imágenes en las cuales aparece ella y Manson teniendo relaciones sexuales. En otra toma sale la pareja en una cama llena de sangre ficticia mientras siguen con las escenas de sexo que Manson le había dicho a Rachel que simularían pero no fue así.

Salen más acusaciones en contra de Marilyn Manson

Acerca de la inspiración del video en su momento el cantante dijo que la canción “Heart-Shaped Glasses” estaba inspirada en la imagen de Evan Rachel Wood utilizando los lentes en forma de corazón que salen en el póster de “Lolita” película de Stanley Kubrick. Lolita es una novela publicada en 1955 por Vladimir Nabokov, y trata sobre la relación de un señor adulto de 40 años y su hijastra de 12 años. La historia tiene que ver con el deseo y la atracción de un señor maduro por una menor de edad.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson. Evan Rachel Wood y Marilyn Manson en 2007. / Foto: Scott Wintrow/Getty Images. (Scott Wintrow/Getty Images)

Relacionado con el caso, Wood agregó en sus declaraciones: “No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no, porque me habían condicionado y entrenado para no responder nunca”. Posterior al hecho, conforme con el documental, Marilyn Manson le dijo a Wood que le mencionara a los medios de comunicación que no había habido sexo real durante la grabación del video.