Frida Sofía reveló todos los detalles de su aprehensión

El 24 de enero de 2022 Frida Sofía fue detenida en horas de la tarde en un lujoso restaurant en la ciudad de Miami.

La modelo de 29 años fue acusada por alteración de orden público y por resistirse al arresto sin violencia. Finalmente la justicia le impuso una multa de 1500 dólares (un aproximado de 30 mil pesos mexicanos) por los dos cargos que le devolvió la libertad una vez que pagó.

Frida Sofía fue puesta en libertad Foto: Instagram @ifridag

En la ficha de detención se detalló que Frida no contaba con la presencia de un abogado que la representara ante las acusaciones que enfrentó. Por otro lado, en la foto se le ve con el cabello color morado y con la sudadera que llevaba en sus últimas historias de Instagram antes de ser detenida.

Ante las numerosas especulaciones de su aprehensión, la cantante no perdió la oportunidad de revelar su versión durante una entrevista en el popular programa “El Gordo y la Flaca” ante las pantallas de Univisión.

Según declaro Frida, hubo un malentendido en “Joia Beach”, un lujoso restaurante en el que entró para comer, pero al no caerle bien a la encargada del lugar la sacaron de una manera abrupta tras acusarla de un robo.

Frida Sofía enfrentó dos cargos Foto: Miami Dade County

“La verdad fue un simple... la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, aseguró la modelo.

Durante la entrevista, Frida mostró ante las cámaras las marcas en sus brazos producto de la violencia que recibió en el establecimiento. “Me lo hicieron los de seguridad del Joia, y dijeron que era porque yo me había robado un agua”, agregó la cantante quien además aclaró que los policías no tuvieron nada que ver con los moretones.

En la actualidad, la modelo vive en Estados Unidos bajo la modalidad de residencia permanente o “Green Card” luego de que sufriera un intento de secuestro en su país de origen.

La modelo pagó 1500 dólares se fianza Foto: Instagram @ifridag

Aunque luego de pagar la fianza quedó en libertad, el terrible hecho que vivió la cantante podría ser un obstáculo para obtener la ciudadanía norteamericana.

No es primera vez que Frida Sofía se ve envuelta en una polémica, meses atrás la hija de Alejandra Guzmán demandó a su abuelo, Enrique Guzmán, tras revelar que había abusado desde que era tan solo una niña de cinco años; declaración que además intensificó su distanciamiento con la familia Pinal.

Te puede interesar:

[ Eugenio Derbez compartió en quien se inspiró para crear el personaje de “Federica P.Luche” ]