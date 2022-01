Kunno reveló cómo lo trataron sus compañeros de la serie de Netflix: “Tenía miedo”

El nacido de Monterrey, Nuevo León, Kunno, quien inició como influencer a través de TikTok, por su particular manera de caminar, ha logrado ir más allá de las redes sociales. Se le ha visto en pasarelas y ahora, hasta participará en una serie original de Netflix.

Kunno es reconocido por haber participado en el Fashion Week de Nueva York y también debutó como cantante con temas como Tal vez no, Qué perra soy y Crush. Ahora, el tiktoker anunció que debutará como actor en la serie llamada Ritmo salvaje, de Netflix.

Kunno

“Enfrentar un gran reto en mi vida”

“Brillos, familia, amigos, colegas, haters, los sueños si se hacen realidad!. Estoy muy agradecido por esta oportunidad tan grande que Dios me puso enfrente. Al principio temblaba de miedo por que estaba por enfrentar un gran reto en mi vida, actuar y bailar”, comenzó indicando.

Y sobre este increíble proyecto, el influencer contó quienes serán sus compañeros. Revelando además cómo fue tratado, pues el no tiene experiencia alguna en este tipo de producciones. Kunno indicó que trabajará junto a Greeicy Rendón, Paulina Dávila, Martina La Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Ángela Cano, Andrés Juan Hernández, entre otros.

“Y ahora esté loco que?”

Para Kunno estar entre estas figuras lo puso muy nervioso, al punto de que le “temblaban las piernas”: “Cuándo supe con quienes iba a compartir escena, literal, me temblaban las piernas y me puse a llorar, le dije a mi equipo que no sabía si iba a poder, pero si pude y te quiero decir a ti, que estás detrás de un cel, que tú también puedes!”.

Agregando que pensó que no iba a ser bien recibido por el resto del elenco, pero para su sorpresa, pasó todo lo contrario: “Tenía miedo de que dijeran: ´Y ahora esté loco que?´, sucedió todo lo contrario, me abrazaron, me ayudaron a brillar, me aconsejaron y me hicieron familia”, continuó.

Hay que recordar que el tiktokero reveló al Escorpión dorado que fue abusado sexualmente, cuando estaba más chico: “En una de estas fiestas, yo me pasé de la raya y estaba medio inconsciente, y así fue como se aprovecharon. Bueno, no estaba inconsciente, sino que estaba consciente, pero no tenía movimiento en mi cuerpo, no tenía cómo defenderme”.