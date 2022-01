‘Rebelde’: Así luce la actriz que interpretó a la hermanita de Poncho Herrera

Ya han pasado varios años, pues incluso llegó hasta un reboot de ‘Rebelde’ y muchos no han olvidado uno de los papeles del drama juvenil que captó la atención durante cada capítulo, se trata de Loli, a quien le dio vida Tessa Ía.

Ella era la hermana de Miguel Arango, quien cautivaba en la Elite Way School, la entonces pequeña actriz tenía solo 9 años. Posteriormente, interpretó el personaje María Martínez, en la película ‘The Burning Plain’ en el año 2008, en la cual actuó al lado de Charlize Theron y Jennifer Lawrence.

Y el tiempo ha pasado dando cambios drásticos que la ponen como una de las mujeres más hermosas. La también cantante ha destacado por sus papeles en las películas en varias de las producciones en las que ha trabajado como ‘Después de Lucía’, ‘Camino a Marte’. Y por supuesto ha tenido la oportunidad de resaltar en las series como ‘Narcos’, versión México, y rol principal en ‘Desenfrenadas’ de Netflix y ‘La Casa de las flores’.

A Tessa Ía también le apasionaba el mundo de la música, tanto así que comenzó a componer a sus 13 años. Lanzó su primer álbum como solista con el título ‘Correspondencia’ siendo el primer sencillo de este trabajo la canción ‘Acicálame’. Su segunda y tercera producción discográfica fueron los EP ‘Breve Vol. I’ y ‘Breve Vol. II’, estrenados en 2019 y 2020, respectivamente.

“Ya saben que fue un año bien locote para mí, musicalmente hablando, y, pues, no saben cuánto significa todo el amor y todo su apoyo en esta nueva aventura que es ser dueña de mí. Me emociona horrores lo que estoy terminando de preparar para uds el año que viene ♥️ …una gira pue’ser Ya viene siendo momento, no? Urgeeeeeenoossss :p”.