Toni Costa calienta las redes sociales con esta sensual coreografía

El coreógrafo español Toni Costa hizo alarde de su talento y dio cátedra con una sensual y atrevida posta de baile. El famoso, expareja de la presentadora boricua Adamari López, fue elogiado y hasta recibió algunos piropos por sus buenos movimientos.

Costa recurrió a las rede sociales al ritmo de “Are you ok”, acompañado de dos sexys bailarines. “A ver si les gusta este bailecito con los parceros @brotherstwinz que hasta mi auto les siguió el ritmo! Quién se atreve a bailarlo? Hazlo, grábate y súbelo! Yo mismo lo compartiré en mis historias! Os quiero familia!”, escribió retando a sus seguidores a seguirle el paso.

Al poco rato se sumaron los “likes” y piropos para el bailarín quien parece estar en su mejor momento físico. “Creo q le cayó muy bien el estar soltero” , “Cositas bellas” y “Ay me dio calor”, fueron algunos de los comentarios en su perfil de Instagram donde el famoso no ha dejado de mostrar sus divertidos bailes también junto a la pequeña Alaia.

Luego de su polémica separación de la presentadora Adamari López, el famoso ha sido vinculado con Evelyn Beltrán, influencer mexicana residenciada en Texas y conocida como La Bichota. Costa incluso ha debido salir al rescate de su nueva pareja quien ha enfrentado críticas por parte de los seguidores quienes la acusan de ser una mala madrastra.

“Cada comentario suyo es más triste que el anterior”. “¡Qué mentalidad es esa, por Dios! Así ya no son las cosas, a nuestra hija no le va a faltar de nada, ni el cariño de sus padres, ni nada de nada”, respondió el famoso a varios comentarios dejados en su red social donde varios “haters” descargaron a Beltrán y al bailarín por separarse de su familia.

Ni Costa ni la influencer mexicana han confirmado la relación que muchos medios dan por realidad. Mientras tanto, el coreógrafo se han enfocado en la crianza compartida de su hija Alaia tras la inesperada separación de su pareja la última década. “Mi decisión es una que he pensado, he analizado dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, he encontrado la importancia de poner en primer lugar y ante todas las cosas el bienestar de mi familia”, expresó Adamari en un pasada entrevista en Telemundo.

Tanto en las actividades de la pequeña, durante las festividades navideñas e incluso en el pasado reencuentro en el relaity Así se baila, los dos famosos demuestran respeto y una relación armoniosa por el bienestar de su hija de seis años de edad.

“El baile más especial de mi vida, junto a la mamá de mi hija y nuestra princesa Alaïa, que emoción y que privilegio tener esta memoria para siempre y agradezco mucho la oportunidad de poder realizarlo. Es el resultado de mucho trabajo, ensayo, montaje de música y coreografía, gracias a @adamarilopez por elegirme para bailar con ella y a @telemundo por hacer esto posible.Deseo que les haya gustado y hayan disfrutado tanto como nosotros, va dedicado para ustedes y en especial para nuestra princesa”, expresó el español.