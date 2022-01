Zac Efron habla sobre las cosas que lo mantienen conectado a tierra

La ex estrella Disney Zac Efron cree que proyectarse en una actitud positiva lo ha ayudado a mantenerse conectado a tierra. El actor de 34 años, que protagonizó la franquicia “High School Musical” cuando era más joven, cree que “mantenerse positivo pase lo que pase” le ha permitido evitar las trampas de la fama y el éxito.

Zac explicó que su secreto para mantener el equilibrio es “detenerse, reducir la velocidad y tomarse el tiempo para estar conectado a tierra”. Agregó: “Toma algún tiempo para que el estrés desaparezca”. La estrella de Hollywood reveló que le encanta “pasar tiempo con amigos y familiares, viajar y explorar nuevos lugares y culturas, cualquier cosa que me lleve al aire libre”.

Además, Zac también es un gran fanático de los videojuegos, y le dijo a People: “El primer juego que recuerdo que realmente me encantó fue ‘Zelda’ en N64 y ‘Super Smash Brothers’. He estado jugando con amigos y familiares desde los días de Super Nintendo, así que ha pasado mucho tiempo. ¡Nunca he jugado ‘World of Warcraft’ porque parece muy difícil entenderlo!”.

Zac Efron y su “adaptación” a la fama

Mientras tanto, Zac reveló previamente que Leonardo DiCaprio lo ayudó a adaptarse a la fama. El actor conoció a la estrella de “Titanic” en 2008, cuando se sentaron uno al lado del otro en un juego de Los Angeles Lakers, y aprecia que Leonardo haya hecho un esfuerzo concertado para ofrecerle algunos consejos muy necesarios.

Él dijo: “Realmente aprecio que se haya tomado ese tiempo. Me hizo sentir bien al respecto, me ayudó un poco. Esa es la mano más grande que puedes extender si estás en Hollywood, buscando a alguien más joven… Leo, Gracias amigo”.