Así se burló Carlos Trejo de la pelea de Alfredo Adame

En las últimas horas Alfredo Adame acaparó las miradas luego de participar en una polémica golpiza en plena calle de la Ciudad de México.

Luego de viralizarse el video del actor en plena riña, Carlos Trejo, mejor conocido como “cazafantasmas” no perdió la oportunidad de burlarse del incómodo momento que vivió su rival.

Como es de público conocimiento, Alfredo y Carlos han desarrollado una enemistad desde hace años atrás.

“Pérate, o sea, osito panda, no juegues, o sea tu bómboro quiña quiña. ¡Que risa! si no fuera por estos y los días de quincena, no sé qué haría”, expresó Trejo con tono de burla.

Según informó Trejo, el video viral llegó a sus manos gracias a varias personas que se encontraban en el gimnasio junto a él. Por otro lado, cuestionó con indignación cómo Alfredo Adame aún es un referente de la televisión mexicana.

“No es posible que le sigan dando aire y lo sigan invitando a programas, lo único que están fomentando esos productores es darle vida a este enfermo que nada más viene agrediendo a las mujeres”, expresó Carlos, quien anteriormente ha sido citado por el actor para una pelea.

Fue a través de Twitter donde los internautas debatieron sobre la golpiza luego que Trejo iniciara un hilo de conversación.

“¡Bravo! cobarde de porquería jajajajaja te dejaron como una rata jajajaj tirado en la calle jajajaja”, escribió el cazafantasmas. “Y hay más jajajaj si saben quien es la chica o el chavo, avísenme”, añadió.

Varios de los usuarios aseguraron que de darse una pelea entre los eternos adversarios, Carlos Trejo sin duda le ganaría a Adame. “Ya hagan la pelea pendiente !”, “Ya me imagino como lo hubieras dejado, de la que se salvó este karateca”, “Lo único que se..... Es que en una pelea contra ti, tu le ganas en segundos. Neta”, expresaron a través de Twitter.

Adame no tardó en exponer su versión sobre lo ocurrido y reveló que todo inició cuando un conductor empezó a insultarlo por una maniobra que hizo con el coche.

“Tenía un espacio como de ocho metros en una cuchilla y me metí, entonces este tipo me empezó a insultar y a hacer señas, luego me rebasó y me aventó el coche; me puse en medio del carril y me bajé, le pegué en la ventana del conductor y me di cuenta que tenía el seguro arriba, le abrí y sí le di como cinco golpes”, expresó el actor.

Sin embargo, todo empeoró cuando la mujer que iba en el coche se bajó a golpearlo directamente en el cuello y fue en ese momento cuando vio caer el dije que llevaba pero no la cadena.

“De repente me dice alguien que pasó: ‘te están robando tu celular y vi que el tipo estaba adentro de mi coche, me metí por la ventana y ya no estaba mi teléfono y ya luego vi que se lo había pasado a la mujer, por eso la rodeé con mi brazo y la perseguía... finalmente se lo quité”, comentó Adame.

Te puede interesar:

[ Michelle Renaud habla sobre la relación con el papá de su hijo ]