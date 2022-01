Cuánto dinero recibirá Cardi B tras ganar la demanda legal a un youtuber que la ofendió

Cardi B acaba de obtener el fallo favorable por parte de un jurado federal en Atlanta, ante una demanda que entabló en contra de una influencer. La rapera recibirá una importante suma millonaria tras ganar el caso.

La también compositora, actriz y empresaria estadounidense, de 29 años, demandó a Latasha Kebe, conocida como Tasha K, y a una empresa de la cual es dueña, por difamación, violación de la privacidad y provocación intencional de angustia emocional.

Cardi B

En 2019, Cardi B acusó a la youtuber luego de que esta publicara videos que afirman que la rapera ganadora del Grammy era adicta a la cocaína, había contraído la enfermedad del herpes y se dedicaba a la prostitución.

“Sufrió severas humillaciones”

Y tras ganar el juicio, Belcalis Marlenis Almánzar, Cardi B, recibirá nada más y nada menos que una suma millonaria. Sin embargo, los abogados de la bloguera de noticias de celebridades dijeron, por medio de un correo electrónico, que no están de acuerdo con el veredicto y que apelarán el caso.

“Kebe publicó múltiples declaraciones falsas y difamatorias sobre la demandante, incluyendo que la demandante era una prostituta, que la demandante consumía cocaína, que la demandante tenía y todavía tiene herpes”, se explicaba en la demanda presentada contra Tasha K y Kebe Studios LLC.

ARCHIVO - Cardi B se presenta en el Festival de Música y Arte de Bonnaroo el 16 de junio de 2019 en Manchester, Tennessee. Un jurado federal en Atlanta otorgó a Cardi B 1,25 millones de dólares en una demanda por difamación contra una bloguera de noti ARCHIVO – Cardi B se presenta en el Festival de Música y Arte de Bonnaroo el 16 de junio de 2019 en Manchester, Tennessee. Un jurado federal en Atlanta otorgó a Cardi B 1,25 millones de dólares en una demanda por difamación contra una bloguera de noticias de celebridades. (Foto por Amy Harris/Invision/AP, Archivo) (Amy Harris/Amy Harris/Invision/AP)

“Al hacer y publicar las declaraciones y la campaña de videos de acoso, incluidos los videos difamatorios, los acusados tenían la intención de causar angustia emocional a la demandante”, se siguió explicando en la demanda, y que además Cardi, “sufrió severas humillaciones” y “angustia mental”.

“Estos últimos dos años han sido difíciles para mí”

Por ello el jurado otorgó, ayer, a la empresaria la cantidad de US$ 1,5 millones en daños punitivos, US$ 1 millón por daños generales, tales como dolor y sufrimiento o daños a la reputación, y $1.338.753,47 será destinado para los honorarios de los representantes legales de la artista, según los documentos judiciales, y recibió $US 250.000 en gastos médicos, pero ambas partes llegaron a un acuerdo para reducirlo a US$ 25.000, según información de CNN.

Luego de el veredicto, la artista se manifestó por medio de un comunicado, en el cual explicó lo mal que se sintió llevando todo el proceso legal: “Estos últimos dos años han sido difíciles para mí y revivirlo constantemente. Muy difícil para mí”.

Asimismo, en el texto la celebridad aprovechó para agradecer al jurado por su proceder: “Gracias a los miembros del jurado, ya saben. Los miembros del jurado se tomaron un tiempo libre en sus vidas regulares... y tomaron una decisión muy justa y correcta”, señaló la rapera en un comunicado a los medios, el cual fue publicado por TMZ.