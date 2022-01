Galilea sale en defensa de Yalitza y Superholly le responde

La youtuber Superholly, realizó, hace unos días, unas críticas en contra de la actriz mexicana, nominada a un Oscar de la Academia, Yalitza Aparicio. Cosa que no le agradó a cientos de personas, entre ellas a Galilea Montijo, quien salió en su defensa.

Y es que Superholly es famosa en el mundo entero por sus videos en los cuales ayuda a tener una excelente pronunciación del idioma inglés. Y en uno de los clips de su canal de youtube mencionó a Aparicio.

Yalitza

La influencer usó sus redes para explicar lo sucedido

De inmediato, la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo salió en defensa de su compatriota, pero la youtuber no se quedó callada y le respondió que vea su video antes de opinar. Recalcando que lo más importante de hablar en otro idioma es darse a entender.

A través de su cuenta de Twitter, Superholly se manifestó sobre los comentarios emitidos por Montijo. Asegurando que su intención no fue mala y que por ello se siente tranquila ante lo ocurrido, pues ha recibido muestras de cariño y apoyo.

Galilea

“Como siempre digo, lo importante es darnos a entender, con eso ya estamos del otro lado”, escribió en respuesta a un video. Y agregó en otra respuesta a un seguidor. “Yo estoy tranquila en Tulum con mi esposo y mi amiga, leyendo comentarios lindos de gente sensata como tú que me defiende porque sí me ve y sí me conoce”, tuiteó y agregó, “Muchas gracias… los quiero mucho”.

“No se tomó ni cinco minutos para ver de qué trata mi canal”

Asimismo, la influencer manifestó su sopresa ante la “recomendación” que le hizo Galilea: “Me dijo que cuando tenga el dinero en el banco que tiene Yalitza y Sofía Vergara, puedo dedicarme a criticar- ¿Qué onda con el comentario?. No se tomó ni 5 minutos para ver de qué trata mi canal, y lo que concluí en el video donde analizo el inglés de Yalitza”, expresó.

Además, Superholly reposteó una publicación del medio People en español, en la que hablan de la polémica respuesta de Montijo. En una historia en su cuenta de Instagram, la rubia mostró el post y escribió: “Siguen de chismosos”.

Asimismo, respondió bajo la publicación de People, en la cual señala a Galilea por hablar del dinero de una persona y no de su derecho a opinar: “No salió en defensa de Yalitza, salió a decir que lo importante en la vida para poder opinar es tener dinero”.

“Y se nota que ni siquiera se tomó -ni ella ni los de people en español- cinco minutos para ver mi video, porque ni critiqué a Yalitza ni a su inglés, terminé el video orgullosa de ella y con conclusiones que los hubieran sorprendido. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que @yalitzaapariciomtz es una reina que sí supo exactamente a lo que iba mi video, así que con eso me doy por bien servida. Si los demás quieren hacer drama, pues ni modo”, escribió Superholly.