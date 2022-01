Así es como Grettell Valdez contrajo el virus que le costó perder parte de su dedo

Hace unos días, Grettell Valdez fue sometida a una cirugía para evitar que el virus cancerígeno que atacó unos de sus dedos, se expandiera.

A través del su canal de YouTube, la actriz explicó todo el proceso al que fue sometida, y habló de su estado de salud.

Grettell Valdez

“Efectivamente hace cinco años, empecé a tener en mi dedo una llaga. No tomé mucha atención. Un amigo me pasó el contacto de su dermatóloga, ella me hace una biopsia porque ya me había tratado previamente y sale cancerígeno, me asusté muchísimo”, dijo.

Valdez tuvo que ir con un oncológo, quien le quitó la verruga y le colocó un injerto: “Se fue el cáncer, se fue. En ese momento yo fui muy feliz, porque la cirugía fue un éxito, con el implante perfecto’'.

Pero no terminó ahí y el virus regresó y de manera más agresiva, ya se extendió en tan sólo 15 días. La conclusión de los médicos fue que tenía un virus que transmuta en cáncer.

“Lo recomendado era erradicar toda la verruga y lo que estuviera dañado de mi dedo y después hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, posteriormente se hace una quimio de dedo, que es localizada para matar cualquier célula que ha quedado y que no vuelva a repetirse”, dijo Grettell.

Y además dejó claro que “ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña. Sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, me quitaron toda la parte de atrás, tanto hace cinco años, como ahora”.

¿Por qué le sucedió esto a Grettell Valdez?

Casi al final del video publicado en su canal de YouTube, la actriz señaló:

“¿Cómo fue que sucedió esto?, un manicure con los instrumentos no limpios. Yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas, chequen que estén esterilizados, no se arriesguen, por favor, una tontería terminó en todo esto, imagínense”.