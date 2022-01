Janet Jackson revela que su hermano Michael la insultaba cuando eran niños

La estrella Janet Jackson ha revelado que su difunto hermano Michael Jackson solía burlarse de ella por su peso, llamándola “cerdo” y “cerdo de la matanza”. Al abordar los comentarios vergonzosos en su nuevo documental, la cantante de “Together Again” recuerda su relación con Michael y cómo la afectarían sus bromas. Leer completo AQUÍ

“Hubo momentos en que Mike solía burlarse de mí y ponerme apodos”, recuerda, antes de enumerar ejemplos: “‘Cerdo’, ‘caballo’, ‘cerdo de matanza’, ‘vaca’”, señaló Janet. Ella continuó: “Él se reía de eso y yo también me reía, pero luego había un lugar en el interior que dolía. Cuando tienes a alguien que dice que eres demasiado pesado, eso te afecta”.

Según lo informado por The Sun, Jackson habla sobre sus luchas con la imagen corporal y la alimentación emocional en el documental de cuatro partes, y les dice a los espectadores que comenzó a los 10 años cuando interpretó a Penny en la comedia de situación estadounidense “Good Times”.

Janet Jackson sufrió problemas de peso

“Soy una comedora emocional, así que cuando me estreso o algo realmente me molesta, me consuela”, dice en la serie. “Hice Good Times y ese es el comienzo de tener problemas de peso y la forma en que me veía a mí misma. Me estaba desarrollando a una edad muy temprana y comencé a tener barriguita y me vendaban para que pareciera más plana”.

Filmado a lo largo de cinco años, Janet examinará la vida personal de la estrella, además de presentar imágenes de archivo de algunos de los momentos más importantes de la carrera musical de Jackson, uno de los cuales es la controvertida actuación del Super Bowl de 2004 con Justin Timberlake.