Roberto Palazuelos no contó con apoyo en votaciones, aseguró su partido político

El guapo actor de telenovelas, Roberto Palazuelos, manifestó hace un tiempo su deseo de dejar definitivamente el mundo del espectáculo para dedicarse de lleno a su carrera como político, las cuales ha manejado a la par.

Sin embargo, todo parece que no le está yendo muy bien en sus aspiraciones a obtener un cargo importante como gobernante. Y así lo dio a conocer la secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Castello.

Roberto Palazuelos

Castello informó que el conocido como ‘el Diamante negro’ no quedó electo como candidato de la alianza que tiene con el Partido Acción Nacional (PAN) para optar por la gubernatura de Quintana Roo porque no tiene el suficiente apoyo de los simpatizantes.

Este anunció lo dio luego de que se revelaran los resultados de las encuestas para la candidatura en las próximas elecciones de este año 2022. Y explicó que Palazuelos salió por debajo de Laura Fernández, diputada.

“Respetar los resultados de la encuesta”

“La encuesta no lo favoreció, esa es la verdad, ahora si el señor Palazuelos decidió no corresponder al compromiso político, a respetar los resultados de la encuesta, pues la historia y las urnas lo juzgaran”, dijo.

Y explicó que el “reconocimiento no es igual a la intención de voto”, debido a que Roberto logró tener mayor reconocimiento que la diputada en la encuesta para determinar al precandidato. Tras esto, Castello le ofreció al actor una candidatura a diputado plurinominal, pero el también empresario no quiso aceptar.

Palazuelos ha venido trabajando en su campaña como político desde hace mucho tiempo, y el pasado 3 de noviembre del 2021, se le vio en una reunión con el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro.

“Me he sentado con todas las fuerzas políticas, pero aún no hay nada para nadie”

Esto se dio a conocer tras una publicación que realizó Cházaro a través de sus redes sociales. “Me dio gusto saludar a mi amigo Roberto Palazuelos y explorar mejores escenarios para Quintana Roo #SomosPRD #VaPorMéxico #YaEsTiempo”.

Luego de esto, el 17 de noviembre, Palazuelos fue visto junto al dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, y Luis Espinosa en la Ciudad de México. Y a Azucena Uresti, Roberto le dijo durante una entrevista para Grupo Fórmula, que con Movimiento Ciudadano (MC) ha tenido acercamientos “más fuertes desde el principio”.

Y que además se había reunido con el dirigente estatal del partido naranja, José Luis Chanito Toledo, confirmando su intención para ser gobernador de Quintana Roo en este año: “Empecé platicando con otros diputados, otras gentes, hasta que llegué al jefe Dante (Delgado); me he sentado con todas las fuerzas políticas, pero aún no hay nada para nadie”, contó.

“Ahora sí, Quintana Roo”

Pero soprendentemente, este pasado viernes 21 de enero el empresario se registró por Movimiento Ciudadano en la sede del partido en la Ciudad de México, y ante la presidenta de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, Julieta Macías Rábago, el Secretario General de Acuerdos, Juan Zavala y la Coordinadora Estatal en Quintana Roo, Lidia Rojas Fabro, como aspirante a precandidato a gobernador de Quintana Roo.

Así se dejó saber a través de un comunicado: “De esta manera, Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso con ser un espacio abierto y un vehículo para la participación de la ciudadanía libre, donde son bienvenidos quienes desean la transformación del país y mejores gobiernos”, se lee en el documento.

Mientras que Palazuelos envió un mensaje a los habitantes de Quintana Roo, con propuestas en temas de seguridad, ambiental y el sector económico: “Ahora sí, Quintana Roo… llegó tu media naranja . Vienen tiempos mejores, de proteger la naturaleza, regresar la seguridad que nos han robado y de mejores oportunidades para tod@s. Gracias @DanteDelgado por la oportunidad y @Jacobo_Cheja x estar siempre ahí. @MovCiudadanoMX”.