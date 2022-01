“¡Sangrona!”: actitud de María José es criticada por sus fanáticos

¿La ignoró o no la vio? No se trata de un nuevo reto viral en las redes sociales si no de la gran pregunta que se hacen los fanáticos y asistentes del Palenque de la Fería León en Guanajuato, donde la presentación de María José dio mucho de qué hablar.

Un video compartido en las redes sociales muestra el momento en el que la coach de La Voz México hablaba al público del conocido evento anual. Una joven muy emocionada se ubicacaba a pocos metros de la cantante pero aunque casi estaba al frente del escenario, María José continuaba hablando sin tomarla en cuenta. La fanática incluso se vio haciendo señas con un ramo de flores pero todo resultó en vano.

De inmediato se sumaron los comentarios en las plataformas digitales donde María José fue duramente criticada por su actitud e incluso varios la tildaron de “sangrona”. “Gacha ignoraste a mis amigas estamos pérdidas pérdidas pérdidas”, “Esas actitudes de diva ya no se usan” y " Ya he visto varios comentarios de que andaba muy sangrona”, fueron algunas de las reacciones que se leyeron tras el incidente.

La intérprete de “Prefiero ser su amante” no pareció reparar en la fanática que solo a unos pasos le gritaba y buscaba llamar su atención. El personal de seguridad finalmente le pidió retirarse a su asiento mientras la famosa seguía saludando y hablando a los presentes.

La cantante salió al escenario acompañada de sus bailarines y poco antes de comenzar a interpretar sus temas más populares animó al público con palabras de agradecimiento y luego repitió en sus redes sociales. “Agradezco tanto a la vida por estos momentos tan especiales, llenos de amor y de ustedes. ¡¡¡Amo hacer #ReConexión”, expresó la cantante quien fue uno de los entrenadores en la reciente edicion de La Voz México.

La exintegrante de Kabah fue uno de las presentaciones más esperadas del evento donde además se lucieron intérpretes como Natalia Jiménez, y Ángela Aguilar quien pasó la prueba en el primer palenque como solista sin la compañía de su padre, Pepe Aguilar.

La joven dijo que aunque ha estado en un palenque siempre estuvo acompañada, por lo que esta experiencia marcó un hito en su carrera. Vistiendo un elegante traje típico en blanco, la hoven salió al escenario interprentando temas como “Paloma negra” y “La llorona”.

La nominada a los premios Lo Nuestro 2022 en siete categorías incluyendo Canción y Álbum del año, agradeció la experiencia con un resumen de sus hermosos atuendos en escenario. “La noche de anoche… mi primer palenque sola! Gracias por todo León, Guanajuato. Fue un verdadero privilegio”.