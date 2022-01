“Se me derrumba el mundo”: Claudia Álvarez confirma que tiene COVID

Claudia Álvarez acaba de convertirse en madre. luego de que tanto lo había deseado, pero la felicidad por el nacimiento de sus mellizos fue opacada. Y es que la guapa actriz apareció a través de sus redes sociales para contar una triste noticia.

Álvarez confesó que se contagió de Covid-19 tras el nacimiento, prematuro de sus bebés. Por ello tiene tres días en aislamiento sin poder acercarse a Clío y Billy. Mientras a ellos los mantiene en una incubadora del hospital donde dio a luz.

Claudia Álvarez

“Hoy es mi tercer día aquí encerrada”

“Se me derrumbó el mundo, o sea, estoy yendo a ver a mis bebés, de mi casa al hospital, del hospital a mi casa, eso es lo único que hago y obviamente me vine para bajo, hoy es mi tercer día aquí encerrada, obviamente Billy ha ido al hospital, él se siente bien, mañana se hará una prueba, aquí en la casa todos ya se hicieron”, expresó.

Además explicó que espera que su marido, el empresario cinematográfico Billy Rovzar, resulte negativo ante la prueba del virus, para que él sí pueda estar al pendiente de los chiquitos que nacieron el pasado 15 de enero de este nuevo año.

“Mis bebés me necesitan más que nunca”

Claudia manifestó la tristeza y frustración que siente por no poder estar al lado de sus mellizos en sus primeros días de vida, y además tampoco puede estar en contacto con su hija Kira. “Me duele el alma, imagínense, dos años librando el COVID-19 y me viene a tocar ahorita cuando mis bebés me necesitan más que nunca y a ellos y Kira”.

Aunque la actriz de 40 años, reflexionó y aseguró que por una parte es una bendición no haber contagiado a los bebés: “He analizado, primero que nada, que no le pegué el bicho a mis bebés, ni a Kira, ya por ahí es una palomita, por otro lado el que me dé ahorita de que mis bebés estén en la casa, también digo ‘gracias’, es una forma de verlo que me da paz”, añadió.

“Estoy con ánimos porque mis bebitos están bien, todos los exámenes están bien. Gracias a todos los que me escriben cosas hermosas”. Por otra parte, la artista contó por qué sus bebés deben pasar un tiempo más en el hospital.

“Mi útero ya no aguantó”

“Todavía no conoce Kira a los bebés porque como nacieron chiquitos, lo que no crecieron en mi panza, tienen que crecer en incubadora. Ha sido un postparto diferente, muy diferente”, continuó explicando.

Y respondió a los seguidores que le cuestionaron el por qué dio a luz prematuramente: “Lo que me dijo el doctor es que mi útero ya no aguantó. Literal, estaba ya dormida cuatro y media de la mañana y se me rompió la fuente, fue más bien cuestión de mi cuerpo”, expresó.

“Yo estaba muy tranquila de que los bebés se iban a quedar en el hospital porque pues lo necesitan, tienen que hacerles muchos exámenes, están muy chiquitos y en ese aspecto es lo normal, son prematuros”, señaló.