“The Ice Age Adventures of Buck Wild”, la nueva película de la “Era de Hielo”

Buck Wild. Buck en "The Ice Age Adventures of Buck Wild". / Foto: Cortesía. (Courtesy of Disney Enterprises; Inc./Courtesy of Disney Enterprises, )

El viernes 28 de enero se estrenará “The Ice Age Adventures of Buck Wild”, que es la nueva película de la saga de cintas de “Ice Age”, historia creada por Michael J. Wilson en 2002. La trama de esta película gira en torno a “Buckminster”, mejor conocido como “Buck Wild”, la aventurera comadreja que salió por primera vez en “Ice Age: Dawn of the Dinosaurs” en 2009. Pero para llegar a “Buck” la historia comienza mostrando a “Manfred”, “Sid”, “Diego” y “Ellie”, los queridos personajes que protagonizan la saga de “Ice Age”. Asimismo aparecen las zarigüeyas “Crash” (Vincent Tong) y “Eddie” (Aaron Harris), quienes son los hermanos de “Ellie” y están en busca de “su lugar en el mundo”. Como dato, “Crash” y “Eddie” aparecieron por primera vez en “Ice Age: The Meltdown” en 2006.

En busca de su independencia, las traviesas zarigüeyas llegan al Mundo Perdido, un lugar lleno de dinosaurios y en donde se enfrentan a diversos peligros. Acerca de la decisión de hacer esta película, Lori Forte, productora ejecutiva de la cinta y quien ha realizado y producido todas las películas de “Ice Age” confesó en conferencia de prensa a Publimetro que “ha estado viviendo en el mundo de Ice Age los últimos 20 años de su vida”. De la misma manera, explicó que: “Es una franquicia que se presta para poder contar la historia de ciertos personajes”. Forte agregó que: “Buck es un personaje muy alegre, amable, maravilloso, excéntrico y aventurero el cual Simon trajo a la vida desde hace años”.

"Ice Age: Adventures of Buck Wild". "Ice Age: Adventures of Buck Wild". póster. / Foto: Cortesía.

En la misma línea, Simon Pegg quien le da la voz a “Buck” comentó que llevaba 12 años queriendo que su personaje tuviera su propia película. “Esta cinta es una buena manera de contar la historia no sólo de Buck, Crash y Eddie, sino también la de Zee, Orson y de otros nuevos personajes que se unen la familia de Ice Age”. Retomando la trama de “The Ice Age Adventures of Buck Wild”, “Crash” y “Eddie” comienzan a vivir sus propias aventuras, no obstante, necesitan de la ayuda de “Buck Wild” para sobrevivir en la tierra de los dinosaurios.

“The Ice Age Adventures of Buck Wild”. Crash, Eddie, Zee y Buck. / Foto: Cortesía. (Courtesy of Disney Enterprises; Inc./Courtesy of Disney Enterprises, )

Se unen nuevos personajes a la familia de “Ice Age” en esta nueva película

En esta cinta los creadores presentan a “Zee”, interpretada por Justina Machado, quien es parte fundamental de la película. Relacionado con ello, John C. Donkin, director del filme comentó que esta fue una buena oportunidad para mostrar una nueva faceta de “Buck” y mostrar su historia con “Zee” a quien él considera una “gran adición” a la familia de “Ice Age”. Acerca de su experiencia, Machado dijo: “Fue muy divertido darle la voz a alguien tan fuerte, quien es una guerrera social y racional”.

“The Ice Age Adventures of Buck Wild”. Buck y Zee en “The Ice Age Adventures of Buck Wild”. / Foto: Cortesía. (Courtesy of Disney Enterprises; Inc./Courtesy of Disney Enterprises, )

Pegg confesó que le tiene mucho cariño a su personaje y comentó: “Amo a Buck no solamente porque nació el mismo día que mi hija, pues con el proceso de esta nueva película mi hermana dio a luz a un bebé y es otro bebé de La Era de Hielo”. También dijo que para él interpretar a “Buck” siempre es memorable, además confesó que fue uno de sus trabajos favoritos porque no tuvo que salir de su casa. Continuando con la historia, “Buck”, “Zee”, “Crash” y “Eddie” se embarcan en una nueva aventura en la cual su misión es “salvar al Mundo Perdido de la dominación de los dinosaurios”.

“The Ice Age Adventures of Buck Wild”. Nuevo personajes de “The Ice Age Adventures of Buck Wild”. / Foto: Cortesía. (Courtey of Disney Enterprises; Inc./Courtey of Disney Enterprises, I)

Hasta el momento existen 6 películas de esta memorable saga y son: “Ice Age” (2002), “Ice Age: The Meltdown” (2006), “Ice Age: Dawn of the Dinosaurs” (2009), “Ice Age: Continental Drift” (2012), “Ice Age: Collision Course” (2016) y “Ice Age: Buck Wild” (2022). Finalmente, esta es una cinta que se puede disfrutar en streaming a través de Disney Plus y es una película perfecta para disfrutar en familia.