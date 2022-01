Angelique Boyer responde a quienes la llaman “payasa”

Tras un merecido descanso luego de culminar su más reciente telenovela “Vencer el pasado”, junto a su pareja, el galán Sebastián Rulli, la actriz de origen francés Angelique Boyer reapareció en las redes sociales para defenderse de los “haters”.

En las últimas semanas, la famosa ha estado de bajo perfil en su Instagram. La más reciente publicación fue este 2 de enero donde dio la bienvenida al año nuevo y agradecer a las personas que la acompañaron en 2021. “Muchas fotos de estas vacaciones les comparto algunos momentos”, escribió mostrando parte de sus días de descanso en el mar junto a su galán.

Pero en un reciente “live” , la actriz aclaró los rumores sobre su supuesta arrogancia y a otros comentarios donde la calificaron de “muy payasa” por haber rechazado algunos proyectos en pantalla. La famosa hizo la transmisión en vivo con un taza de café en mano y luciendo más sonriente que nunca, defendiéndose de los ataques.

“Han puesto muchas palabras en mi boca, me dar risa pero de pronto no me da tanta risa, han dicho que he dicho que no y que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos. No se trata de decirle que no a todos los proyectos, solo que creo que se están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacios que debemos ocupar en tiempos correctos”.

Incluso durante la dura época de la pandemia, Angelique Boyer no dejó de grabar proyectos entre estos su más reciente producción “Vencer el pasado” donde compartió créditos con su pareja Sebastián Rulli, la actriz Érika Buenfil, África Zabala y Ana Paula Martínez.

En “Vencer el pasado”, Boyer dio vida a “Renata”, una mujer que describió como fuerte. La historia de amor con “Horacio” también mostró cómo se derrumba una relación que se creía estable y bonita.”Cómo algo extraoficial a la relación hace que esas dos personas duden del tiempo que llevan conociéndose... después de ese momento después de lo que pasa en las redes sociales ya no conozcan. Ver cómo puede llegar incluso a generarle problemas en su trabajo, cómo juzgamos a las personas y señalamos y creemos que su capacidad laboral también tiene ver que con lo privado y personal Este es un personaje que se defiende...”, dijo a Las Estrellas.

En su reciente transmisión en Instagram la famosa aclaró: “¿Que si quiere seguir haciendo cosas en televisión? ¡Por supuesto! Pero a su debido tiempo. Estoy ansiosa de que llegue un proyecto con una historia que me encante, que me rete como actriz, que ustedes me vean en evolución”, agregó la actriz quien derrocha la felicidad de sus vacaciones en las redes sociales.

Mientras Angelique se toma el tiempo para descansar y analizar sus próximos proyectos, su galán Sebastián Rulli se prepara para participar en la nueva versión de la telenovela “Los ricos también lloran” que años atrás fue protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra, con Rocío Banquells como la villana. En este remake Rulli comparte el papel estelar con Claudia Martín.