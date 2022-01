Britney Spears reveló las restricciones que sufrió en su residencia en Las Vegas

Ahora que Britney Spears se ha librado de la tutela de su padre, tiene más libertad para contar detalles de su pasado, y así lo ha hecho a través de las redes sociales en varias publicaciones. Un reciente ejemplo de esto es cuando la cantante reveló todas las restricciones que sufrió durante su residencia en Las Vegas, justo antes de tomarse un retiro forzoso de los escenarios.

Al estar bajo la tutela de su padre, la cantante estuvo restringida en muchos ámbitos de su vida, desde los lugares que podía frecuentar hasta las cosas que podía comprar con su propio dinero. Pero ahora que la situación se resolvió en los tribunales, la cantante disfruta de una vida más tranquila.

Las restricciones que sufrió Britney Spears en Las Vegas

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó un video en la cual mostraba su figura en un traje de baño fucsia y color piel para dar la ilusión de tener varias piezas, mostrando sus piernas con unos tacones marrones.

En la publicación, Spears expresó la importancia de usar un traje de baño que expuso sus “piernas descubiertas”, algo que afirma que no pudo tener la opción de hacer cuando hizo su show “Britney: Piece of Me” durante cuatro años en el Planet Hollywood Resort & Casino en Las Vegas en 2013.

“Cuando solía hacer shows tenía que usar dos capas de medias todas las noches... la única noche que hice trampa y dije NO y no me tapé las piernas, juro que bailé y me moví mucho más rápido sin nada en ellas ... este traje de baño es realmente caro!!! Parece un disfraz, pero es genial ver mis piernas descubiertas”, escribió la cantante de 40 años.

Sin spa y sin café

En la misma publicación que incluyó un video de Britney Spears usando el traje de baño y un par de gafas de sol de aviador de montura blanca mientras sacudía las caderas para la cámara, la cantante continuó revelando más restricciones que le tocó vivir durante los cuatro años que estuvo haciendo su show en Nevada.

“La gente no sabe esto, pero cuando estuve en Las Vegas, nunca me permitieron ir al spa”, reseña Spears. “No querían que tomara café o té para que luego mis amigos de casa aparecieran yendo a los spas bebiendo champán. No les miento, y yo era la perdedora trabajando y entreteniéndolos por la noche ... tampoco me parece un buen negocio”.

La cantante disfruta su nueva vida

En la misma publicación, Britney Spears recordó todo esos detalles incómodos de su residencia en Las Vegas en contrapunto con la vida un poco más relajada que está viviendo ahora que su padre no se encarga de ella: “Así que en este hermoso día aquí en Maui estoy aquí para recordarles a todos que ser tratado como un individuo igual no requiere mucho ... solo RESPETO”

La intérprete de Toxic también ha publicado algunas fotos y videos de sus vacaciones en Maui con su novio Sam Asghari. Además compartió que ha estado tratando de combatir algún tipo de virus estomacal que le está dando síntomas que comparó con estar embarazada.

La estrella compartió un video de sí misma tomando el sol en un bikini amarillo en su balcón. Y además de mostrar la impresionante vista que ella y Asghari comparten durante su viaje, pudo mostrar su físico mientras tomaba el sol.

En el pie de foto de la publicación, señaló que se ha sentido enferma mientras lamenta el hecho de que los paparazzi están tratando de tomar fotos poco halagadoras de ella en bikini en el balcón de su hotel. “Si estás afuera de mi habitación intentando tomar una foto barata de mi... Por favor j***te y déjame sola”, redactó la cantante.

