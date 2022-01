Mario Bautista estrena el remix de “Brindo” con la Banda el Recodo de Cruz Lizárraga

El día de hoy, Mario Bautista estrenará el remix de “Brindo”, canción que grabó junto a la Banda el Recodo de Cruz Lizárraga. En entrevista con Publimetro, Mario comentó que “se siente muy emocionado por el estreno de este remix”. Con una sonrisa grande Bautista confesó: “Más que un remix siento que esta es la canción original de Brindo y me encanta cómo suena en banda mi canción”. Acerca de cómo se dio la colaboración Mario Bautista relató que todo empezó en los Latin Grammy Awards celebrados en noviembre de 2021 en Las Vegas.

Asimismo, Mario B dijo que él se encontraba en una fiesta posterior de la entrega de premios y fue ahí cuando Celia, esposa de Alfonso Lizárraga lo abordó. El joven de 25 años contó que Celia lo felicitó por su canción “Brindo” y le mencionó lo mucho que le gusta la letra de la canción y el mensaje que transmite. Después de ese intercambio de palabras, Celia lo llevó con su esposo y resultó ser Poncho Lizárraga, ante esto Mario dijo: “Yo no lo podía creer, no podía creer que la esposa de Poncho me había dicho eso de mi rola”.

Mario Bautista y la Banda el Recodo. Mario Bautista y la Banda el Recodo. / Foto: Cortesía.

Mario Bautista contó emocionado que de igual manera, Poncho Lizárraga lo felicitó por “Brindo” y le dijo que él y su banda la escuchaban bastante. En ese momento, de la forma más natural se le ocurrió a Mario la idea de que la Banda el Recodo colaborara con él. “Sería un verdadero honor que tú y tu banda se monten en Brindo y hacer un remix”, señaló Bautista. Relacionado con hacer un remix, Mario confesó que él no había pensado en hacer uno hasta que estuvo con la Banda del Recodo. El joven agregó que “esto nació de algo tan honesto y tan real como: ¡oye, felicidades por tu rola porque me encanta!”, por ello fue que se animó a hacerlo.

Por su parte, Poncho Lizárraga, hijo de Cruz Lizárraga el fundador de la Banda el Recodo platicó de la colaboración que “cuando las cosas llegan de manera natural de una forma orgánica y transparente, las cosas se dan”. También Lizárraga comentó: “Estamos encantadísimos de poder hacer esta buena mancuerna musical con nuestro buen amigo Mario”. De la misma manera, el cantante de la Banda el Recodo dijo que “Brindo” le gusta a todos los integrantes de la banda y que es una canción con la cual “todos se identifican y que llegó en el mejor momento”.

La canción se trata de celebrar lo bueno de la vida y de agradecer lo que se tiene

En la misma línea, Lizárraga añadió: “Es algo muy bueno poder hacer esta canción con un joven tan talentoso como Mario y tan transparente”. Otro pensamiento que compartió Poncho fue que “la buena música se hizo para disfrutarla y compartirla”. Por los comentarios de ambos artistas se puede entender que el remix de “Brindo” nació de la espontaneidad, la fraternidad y la admiración tanto de Mario Bautista como de la Banda el Recodo.

Mario Bautista y la Banda el Recodo. Mario Bautista y la Banda el Recodo. / Foto: Cortesía.

En cuanto a la inspiración detrás de “Brindo”, Mario Bautista platicó que cuando estaba componiéndola su hermano menor Jan Carlo Bautista la escuchó y lo felicitó de una manera muy emotiva. Por lo que contó Mario Bautista es una persona muy familiar y dijo que cuando le enseñó “Brindo” a su abuela la señora lloró y le dijo: “por fin haces algo que se va a quedar para toda la vida”. En palabras de Mario B, la canción nació en abril del año pasado cuando él estaba en un momento difícil de su vida debido a la pandemia y demás presiones lo abrumaron.

Mario Bautista. Mario Bautista. / Foto: Cortesía.

A pesar de sentirse presionado, Bautista se puso a reflexionar y pensó en agradecer a la vida por todo lo que tiene. “Estoy viendo las copas vacías de mi vida en lugar de ver las copas llenas”, compartió Mario. Y dijo que a partir de esa reflexión nació el nombre de su más reciente éxito, un canción que se enfoca en celebrar lo que más importa en la vida, que es la unión familiar, la salud, la amistad y la realización personal. “La canción se trata de celebrar las cosas buenas de la vida y agradecer por lo bueno a pesar de tener conocimiento de lo malo”, finalizó Mario Bautista.