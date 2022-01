¿Paty Cantú fue vetada de Televisa? Ella responde

Aunque no es primera vez que Paty Cantú forma parte de La Voz México, en esta oportunidad será a través de la pantalla de Azteca TV, lo que ha generado rumores sobre un posible veto de la artista en Televisa, antigua televisora encargada de la transmisión del reconocido reality show de canto.

Hace pocos días la intérprete de “Por besarte” confirmó su participación en La Voz Kids como coach con una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

“¡Estoy lista para ser parte de esta aventura y con muchísimas ganas de acompañar el camino de los talentos y sueños de cada personita que me confíe su voz! ¿Quieres ser parte del #TeamCantú ?#LaVozKids por @AztecaUNO”, escribió la cantante, quien anteriormente había formado parte del programa pero como asesora.

Durante una entrevista en “Ventaneando”, los periodistas le consultaron sobre el rumor que se corrió a través de las redes sociales.

“No sé si estoy vetada, de verdad no sé si estoy vetada. Yo creo que ya estamos en tiempos distintos entonces el chiste es trabajar, el chiste es ser buena onda. A mí nadie me ha avisado que estoy vetada; yo no tenía ningún contrato de exclusividad tampoco, pero estoy contentísima”, comentó Paty entre risas.

Aunque evidentemente hay un cambio de televisora, al no tener contrato con Televisa no tendría que ser un problema su aparición a través de la pantalla de Azteca Uno.

Según los seguidores de la cantante a la televisora de San Ángel le molestó que luego de incluirla como asesora de David Bisbal y Alejandro Sanz en la temporada 3 y 5, respectivamente; Paty haya decidido migrar a su competencia.

Pese a los rumores, Paty expresó felicidad por el nuevo proyecto y sobre todo por tener la oportunidad de trabajar con niños, algo que no ha hecho anteriormente.

“Sí, voy a ser coach de La Voz Kids. Estoy contenta, he sido coach en otros países y he tenido la oportunidad de que mi equipo, bueno no el equipo si no la persona que ha confiado en mí, gana”, mencionó. “Tengo mucha emoción porque nunca he sido coach en una Voz de niños”.

Su anterior experiencia como coach fue en 2016 en La Voz Ecuador, proyecto en el que tuvo la oportunidad de trabajar junto a Joey Montana, Américo y Daniel Betancourt y salir como ganadora de la temporada 2 del reality show.

