‘Telephone’, la canción que unió a Lady Gaga y Beyoncé cumple 12 años de su lanzamiento

12 años se cumplen desde que el pop vio unirse a dos grandes exponentes como Lady Gaga y Beyoncé en ‘Telephone’, tema que se convirtió en un gran éxito mundial y está certificada 5x Platino en los Estados Unidos.

La letra trata sobre la cantante que se encuentra en una discoteca y su novio la está llamando, pero ella no puede atender ya que está bebiendo y bailando su canción favorita, tal como el coro dice “Stop calling, stop calling, I don’t want to talk anymore”. La inspiración principal detrás de la canción fue el temor de Gaga a la sofocación.

Su video musical fue muy controversial que fue dirigido por el director sueco Jonas Åkerlund. Este es una especie de continuación del vídeo de ‘Paparazzi’, del disco ‘The Fame’. Beyoncé buscó a Gaga en la cárcel y juntas se adentraron a una aventura de supervivencia de donde quedó en la cultura popular la frase de Beyonce: ‘You’ve been a very bad girl. A very, very bad bad girl, Gaga’.

Tras el diálogo, Beyoncé canta su interludio y luego se detienen en un restaurante llamado Dinner: Home Style Cooking. Beyoncé se sienta en frente de su pareja e intenta envenenarlo, pero no consigue matarlo como ella esperaba.

Luego Gaga se encuentra en una cocina junto con sus bailarines, y tras preparar y comerse un sándwich, comienzan a bailar. Más tarde, se muestra una escena tipo parodia donde Gaga enseña una receta de cómo preparar veneno a través de un programa ficticio de televisión llamado Poison TV.

Agrega el veneno a todos los alimentos y enseguida aparece como mesera. Después de entregar los platillos envenenados, se ve cómo uno a uno va muriendo a causa de la intoxicación. Luego, ambas cantantes, vestidas con trajes inspirados en la bandera estadounidense, y un grupo de bailarines comienzan a bailar en el restaurante alrededor de los muertos.