Yahir fue intervenido por un tumor, ¿cuál es su estado de salud?

Para Yahir estos días han sido agridulces, pues en cuanto a su vida profesional todo empieza a marchar con éxito, tras su regreso a los escenarios, pero en lo personal no las ha tenido fácil, por las polémicas que genera su hijo, Tristan.

A eso se le suma que tuvo que someterse a una operación, aunque lo está enfrentando con buena actitud. Así lo manifestó a través de sus redes sociales, con una fotografía en la explicó el por qué tuvo que realizarse la cirugía.

Yahir

El cantante que hace poco anunció muy emocionado que formará parte de la gira 2000s Pop Tour, informó que tuvo que ser operado de sus senos paranasales, esto, porque se le había formado un tumor benigno.

A través de su cuenta oficial en Instagram, en la que tiene más de novecientos mil seguidores, explicó los motivos de su intervención y cómo se sentía: “Ya salí de mi operación... pa todos los que se han reportado (Qué Sabían de mi padecimiento) Gracias por sus mensajes!!!”.

“A seguir dando lata”

“¡¡¡Ya quedó!!!! Bendito Dios. Y los que no sabían. Ahí les va. Me acaban de quitar un tumor Benigno que se formo hace años en mis senos paranasales. Me operé con una gran gran Dra. y todo salió perfect! La operación fue exitosa, así que a seguir dando lata pronto. Y a cuidarse”, escribió el también actor.

Hay que recordar que el artista acaba de recuperarse de un contagio de Covid-19, hace tan solo unos días, razón por la cual no pudo asistir a la presentación del nuevo proyecto 2000s Pop Tour, el pasado 18 de enero.

El evento se realizó en la Arena Ciudad de México con la mayoría de los integrantes Motel, Playa limbo, Nikki clan, Pee wee y Paty Cantú. Ari Borovoy fue quien contó el por qué no asistió Yahir: “Tal vez tú no lo están diciendo, querido Yahir, por alguna razón. Yahir hasta el día de hoy en la mañana su prueba no salió negativa todavía y ese es el motivo por el cual en su caso no está aquí presente, pero lo tenemos aquí en la pantalla con todos ustedes”.

“Estoy viviendo una pesadilla”

Y en cuanto a la situación que está atravesando con su hijo de 23 años, Tristán Othon Fierros, quien se declaró públicamente bisexual, el intérprete confesó que lo que vive es una verdadera pesadilla, pero no por sus gustos sexuales, sino porque atraviesa problemas de adicción.

Aunado a que se convirtió en actor para películas de adultos: “La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, ¿no?. Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación y es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes”, confesó para las cámaras del programa Hoy.

“Que sea bisexual a mí, la verdad, no me molesta en absoluto. Lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo”, y agregó que su hijo le ha pedido que lo respalde en cuanto al consumo de drogas y a su interés por ser actor de contenido para adultos.