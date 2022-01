Alfredo Adame: la expareja del actor reveló otras de sus reacciones en la vía pública

Hace pocos días Alfredo Adame acaparó las miradas luego de participar en una riña en plena calle de Ciudad de México. Tras recibir varios insultos por parte de un conductor luego de realizar una maniobra con el coche, el actor mexicano sorprendió a los internautas con una violenta reacción que sobrepasó hasta llegar a los golpes.

Luego que el video viral recorriera las redes sociales, varias personas han compartido distintos testimonios que involucran a Adame y su carácter. En esta oportunidad fue Susan Quintana, expareja del actor, quien no dudó en revelar un amargo momento que vivió junto a él en la vía pública.

La conductora de televisión vivió un momento similar al que protagonizó Alfredo en días pasados, pero mucho peor porque estaba en compañía de su hijo y hubo un arma de por medio.

“Llegamos a unos viveros que están por Xochimilco; llegamos en su camioneta, una viejita blanca que tiene”, comentó Quintana. “Alguien lo rebasó y él empezó a meter una velocidad terrorífica, además a pegársele del lado mío con su carro; tiene una camioneta muy grande, entonces lo aventaba. En ese momento saca su arma y les empieza a apuntar. ¿Cómo te puedo explicar que yo lloraba y gritaba? Me dio un terror, aparte iba mi hijo en la parte de atrás”, comentó.

Susan recuerda que empezó a llorar y a gritar, sin embargo, pasó un rato para que el actor disminuyera su ira con el otro conductor. “Yo empecé a temblar y me dijo: ‘Ya me tranquilicé’”, expresó durante una entrevista en “En Primera Mano”.

Según reveló la modelo, el actor le confesó que tenía problemas de ira y a pesar que le dijo que se iba a enfocar en mejorar, nunca sucedió. Por otro lado, Quintana externó que el también aviador tiene numerosas armas en su casa.

“Me costaba que me dejara de hablar, me costaba que se bajara del carro. Aquí en Guadalajara le dije: ‘¿Has ido a terapia?’, y volteó y me dijo: ‘No, y no la necesito’. Fuimos a cenar y no me dirigió la palabra por decirle si había ido a terapia, que no la necesita, que no tiene problemas”, agregó.

Aunque la relación entre Alfredo y Susan solo duró unos meses, fue tiempo suficiente para darse cuenta del problema de ira que sufre el intérprete de 63 años.

