Ashley Tisdale se reunió con un ex coprotagonista y compartió las fotos más dulces del reencuentro

¡Austin Butler y Ashley Tisdale se han reunido después de mucho tiempo! Las coprotagonistas de “Las fabulosas aventuras de Sharpay”, y viejos amigos, finalmente se encontraron, y el actor de 30 años conoció a su hija Júpiter, de casi un año, por primera vez.

“No pudo verme embarazada en persona porque han pasado dos años y medio desde que estuvo en casa… pero este tipo me llamó por FaceTime y sentí que estaba allí. Incluso habló por FaceTime con Júpiter en el hospital la mañana después de que la tuve. Es uno de mis mejores amigos y verlo con Juju es muy especial❤️”, escribió Ashley junto a una serie de fotos.

Austin ha pasado mucho tiempo en Australia, antes de la pandemia y un poco durante el rodaje de su próxima película biográfica de Elvis Presley, que se estrenará a mediados de este año. Austin también protagonizará una nueva serie de Apple TV+, reuniéndose con estrellas como Tom Hanks.

Ashley Tisdale revela por qué no volvería a interpretar a Sharpay Evans

Por otra parte, Ashley habló de su personaje de Sharpay Evans hace algunas semanas. La actriz y productora interpretó al personaje en cuatro películas “High School Musical” y el spin-off “Sharpay’s Fabulous Adventure”, y en una nueva entrevista reveló que nunca volvería a interpretarla.

“No... Siento que no podría volver a hacer eso y darle justicia”, le dijo a ET. “Creo que en ese momento, estaba muy inconsciente de mí misma y de mi entorno, y siento que eso es una gran parte de Sharpay. Ella simplemente no es realmente consciente, así que a medida que crecí y me volví más consciente”.