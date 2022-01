Céline Dion cancela su gira de conciertos y se reavivan los rumores de sus problemas alimenticios

Céline Dion con su inigualable voz es, sin dudas, es una de las más grandes cantantes femeninas de todos los tiempos. Sin embargo, diversos problemas la han mantenido alejada por mucho tiempo de su público.

El nuevo inconveniente se debe ahora a que Céline Marie Claudette Dion ha estado presentando malestares de salud. Por lo que debió cancelar, nuevamente, su gira de conciertos en los Estados Unidos, titulada Courage.

Celine Dion. Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2020 : Day Two PARIS, FRANCE - JANUARY 22: Celine Dion, wearing a long decorated black dress, is seen outside Alexandre Vauthier show during Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2019 on January 22, 2019 in Paris, France. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images) (Claudio Lavenia/Getty Images)

“Estoy desconsolada”

“Tenía muchas esperanzas de estar lista para volver al escenario ahora, pero me doy cuenta de que tengo que ser más paciente. Estoy desconsolada. Me siento tan mal por decepcionarlos. Lamento especialmente decepcionar a todos los fans que han estado haciendo planes para venir a Las Vegas. Ahora tengo que concentrarme en mejorar. Quiero superar esto tan pronto como pueda”, escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Anteriormente, en noviembre de 2021 ya había tenido que suspender varios shows que daría en la ciudad de Las Vegas, en el Resort World Theatre. En ese mismo lugar se presentaria este próximo mes de febrero.

Ante el anuncio de la cantante, el presidente del teatro, respondió apoyando a la artista y deseando que se recupere pronto: “Si hay algo que estos tiempos difíciles nos han enseñado es que nada es más importante que el bienestar. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida a nuestro hogar cuando se sienta lista y capaz de actuar de nuevo”.

Pero al conocerse que Céline no podrá celebrar sus conciertos, en las redes sociales se comenzó a rumorar que podría ser por sus problemas alimenticios. Y es que durante la famosísima Paris Fashion Week, llevada a cabo entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre de 2021, la cantante fue foco de los medios y el público, lamentablemente, no solo por sus looks, sino por su extrema delgadez.

“Todo está bien, nada va mal”

Dion apareció en uno de los eventos con un glamoroso vestido negro y un escote muy pronunciado. Con el cual se pudo apreciar la gran pérdida de peso de la intérprete nacida en Canadá de 53 años.

Tras los miles de comentarios que rondaron en los medios, la cantante decidió hablar en entrevista con Good Morning America sobre el tema. En la cual aseguró que sí está flaca, pero no se debe a algún problema alimenticio: “¿Estoy delgada? Es cierto que estoy un poco más delgada, pero todo está bien, nada va mal”.

“No soy anoréxica”, ha asegurado en varias oportunidades la canadiense. Y alega que su estado físico se debe a su exigencia en la práctica de baile, que no se está somentiendo a ninguna dieta alimenticia o rutinas de ejercicios: “Simplemente hago lo que me gusta”, explicando que baila cuatro veces por semana con el bailarín Pepe Muñoz, con quien se le ha relacionado románicamente.

“Fue el primero y el único que me besó”

Sin embargo, ella le dijo a The Sun qué, “somos amigos, mejores amigos. Claro que nos abrazamos y nos damos la mano y salimos juntos, y eso es lo que se ve. Él es un caballero, y me coge de la mano para escoltarme cuando salimos de algún sitio”, y aseguró que no tiene compromisos.

Algunos adjudican la extrema delgadez de la intérprete a la tristeza por el fallecimiento de su marido, René Angélil, el 14 de enero de 2016. Quien no pudo ganarle la batalla a un cáncer de garganta, a los 73 años.

“Fue el primero y el único que me besó. Fue el hombre de mi vida, mi compañero… Éramos uno. Tal vez por eso cuando se fue, cuando dejó de sufrir, me dije que estaba bien, que no merecía seguir sufriendo. Pero lo amo. Todavía estoy enamorada de él, aunque mi vida no está vacía de amor: tengo a mis hijos y a mi público. Sin embargo, antes de dormir imagino que está a mi lado, que me acuesto con él, que seguimos casados. Fue muy duro ver al hombre de mi vida morir de a poco cada día. Pero cuando falleció fue como un alivio porque dejó de sufrir”.