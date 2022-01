Diego Verdaguer: último mensaje que compartió en redes sociales

Diego Verdaguer estaba muy emocionado por la primera parte de la gira Toda una vida tras una larga pausa en los escenarios debido a la pandemia. La gira junto a Amanda Miguel estaba programada para iniciar a principios de febrero por Estados Unidos.

“La pareja más romántica”, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, recién anunciaron la primera fase de su gira de conciertos en los Estados Unidos que comenzaría el 3 de febrero en Salt Lake City, Utah para finalizar en Dallas, Texas el 1 de mayo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre los posibles cambios que tendrá la gira luego de darse la noticia de la muerte de Diego Verdaguer, la tarde del 27 de enero en la ciudad de Los Ángeles, California, por consecuencias del Covid 19. Será cremado en Estados Unidos.

Muere Diego Verdaguer por complicaciones de Covid a los 70 años

Los populares cantantes se presentarían en múltiples ciudades de Colorado, Oklahoma, Nuevo México, Texas, California, Washington DC, Nueva Jersey, y Nevada. Con más de cuatro décadas de carrera artística, el tour de Toda Una Vida, sería un recuento de historias, música, nostalgia y mucha alegría.

Ambos artistas tienen emblemáticas canciones que han pasado de una generación a otra, como: La Ladrona, Voy a Conquistarte, Pídeme, Simplemente Amor, Mi buen corazón, Hagamos un trato”, El Pecado, Él me mintió, Así no te amará jamás”, “Como un títere”, “El gato y yo”, “No me vas a olvidar, Ámame una vez más, A mi amigaCastillos”, Corazón de Papel , Volveré”, un show completo de éxitos.

Último mensaje en Twitter

“¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón Amanda Miguel”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter, solo una hora antes de que se diera a conocer la noticia de su muerte.

