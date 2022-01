George Clooney y Brad Pitt se bajaron el sueldo en su nuevo proyecto, por?

No cabe duda de que dos de los actores más famosos y guapos de Hollywood son George Clooney y Brad Pitt y en cualquiera que sea su trabajo los fanáticos siempre están al pendiente, y ni hablar si los juntan.

Como es el caso en esta ocasión, y es que los galanes de la pantalla grande comenzaron un nuevo proyecto juntos, el cual los tiene muy entusiasmados. Tanto así, que los actores decidieron por cuenta propia, bajarse la increíble suma millonaria que se les ofreció para protagonizar el nuevo thriller que se estrenará en la platafroma streaming Apple TV+.

Brad Pitt y George Clooney

“Llegó con un gran número para Brad y para mí”

Sobre esto estuvo hablando, recientemente, Clooney, quien confesó que tanto él como su colega se bajaron el sueldo con el fin de que el filme recibiera la financiación necesaria para cubrir su lanzamiento en las salas de cine de todo el mundo.

La película será dirigida por Jon Watts, quien llevó a cabo la nueva zaga del superhéroe ‘Spider-Man: No Way Home’. George comenzó explicando la batalla que se dio para conseguir los derechos de la historia, de la cual aún no se conoce el nombre, hasta que fue Appe Originals Films la productora que lo logró.

“Sí. Brad y yo. Fue un momento emocionante porque llegó a ser una de esas raras guerras de ofertas que ocurren de vez en cuando, y terminó siendo bastante extrema. Finalmente, Apple llegó con un gran número para Brad y para mí”, explicó George para el medio Deadline.

George Clooney (IAN LANGSDON/EFE)

“Hay películas que se disfrutan más en la gran pantalla”

Y reveló que decidieron aceptar la oferta de Apple, pero con una condición: “Dijimos que estábamos dispuestos a cobrar menos siempre y cuando el estreno en cines de la película esté garantizado, y les pareció genial”, dijo.

“Entonces dijimos que nos llevaríamos menos dinero siempre que pudiéramos garantizar el estreno de la película en cines, y todo el mundo estuvo de acuerdo”, prosiguió explicando el actor de 60 años, ganador de cuatro Globos de Oro, dos Óscar y un BAFTA.

Asimismo, contó que la intención de Pitt y de él al rebajarse el salario es ayudar a sobrevivir al cine, pues creen que la experiencia que se vive asistiendo a estos lugares siempre va a ser algo único: “Creo que hay formas para asegurar la coexistencia. De verdad que pienso que hay formas de convivir, y es algo imprescindible. Hay películas que se disfrutan más en la gran pantalla, rodeados de gente”, indicó.