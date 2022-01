Gustavo Adolfo denunció a Alfredo Adame con la Fiscalía porque “anda armado con pistola y navajas”

Alfredo Adame sigue en la mira de todos, luego de la penosa pelea callejera que protagonizó hace unos días. Y ahora, una nueva acusación legal pone aún más en el ojo del huracán al conductor de televisión, actor y político.

Y es que el periodista dedicado a las noticias del mundo del espectáculo, Gustavo Adolfo Infante, asistió a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México para entablar una denuncia en contra del polémico artista.

Alfredo Adame

“Un fuerte peligro para la ciudadanía”

El periodista alega que Adame es “un fuerte peligro” para los ciudadanos, y por ello puso en alerta a las autoridades, pues según él, el actor se la pasa armado. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Infante acusó el hecho.

El twit fue enviado a Ernestina Godoy para que esta se aboque al caso e investigue al actor para que no cometa algún delito: “Doña Ernestina Godoy, soy Gustavo Adolfo Infante, estoy en condiciones de anunciarle que Alfredo Adame, hombre violento y ofensivo, con varios procesos y denuncias en su contra, anda armado en las calles de la Ciudad de México con pistola y navajas, considero un fuerte peligro para la ciudadanía”, escribió.

“Una persona que está enferma”

Dicha denuncia se da luego de que Alfredo se enfrentara a una mujer y a un hombre en plena vía pública, el pasado 25 de enero. De acuerdo con el actor, él fue la víctima pues la familia quería robarlo bajo la técnica conocida como “monta choques”.

Sobre este incidente Gustavo Adolfo comentó, durante la transmisión de su programa De primera mano: “Lo que nunca pensó es que venía un señor con ella, que iba a responder por ella y tuvo suerte Adame, porque volvemos a lo mismo, alguien se puede bajar con una pistola, ¡pum!, darte un balazo y se acabó”, declaró.

También recordó otra trifulca que tuvo el político con otro ciudadano: “Acuérdate que en su casilla tuvo un voto, el de él. Yo no soy quien para recomendar nada, pero yo considero que el señor Adame debería tomar terapia, algún internamiento que le controle la ira. Tú no puedes insultar, ofender, denostar, mentir, inventar y golpear de la manera que él lo hace a hombres y mujeres y quien sea. No tiene freno, no tiene límite, no tiene filtro y eso habla de una persona que está enferma”, dijo el periodista de espectáculos.