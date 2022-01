Kathryn Kates, la actriz que falleció a los 73 años, fue reconocida por estos papeles

La actriz estadounidense Kathryn Kates, perdió su lucha contra una penosa enfermedad y falleció a los 73 años. Según confirmaron sus representantes, no pudo ganarle la batalla a un cáncer que la aquejaba desde algún tiempo.

En el comunicado publicado este lunes, se explicaron las razones de su muerte, además expresaron el gran amor que sentía por su carrera: “Siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la poderosa fuerza de la naturaleza que era”.

Kathryn Kates

“Abordó cada papel con la mayor pasión”

“Kathryn ha sido nuestra cliente durante muchos años, y nos hemos acercado mucho más a ella en este último año desde que supo que su cáncer había regresado. Ella siempre fue increíblemente valiente y sabia y abordó cada papel con la mayor pasión. La vamos a extrañar mucho”, continuaron los representantes de la veterana intérprete a Deadline en un documento.

La nacida en Nueva York, comenzó su carrera en la década de los 80, con pequeños papeles, como la mayoría. Luego empezó a abrirse paso para lograr tener éxito y conseguir fama en el mundo del espectáculo.

Kathryn Kates

Fundadora de Colony Theatre de Burbank

En 1974 se mudó a Los Ángeles con la intención de continuar su carrera de actriz, logrando convertirse una figura en la escena teatral de la localidad. Además fue una de las fundadoras del Colony Theatre de Burbank, California, de acuerdo con su biografía oficial.

Luego, a mediados de los años 90, estuvo como invitada en series como “Matlock”, “Thunder Alley” y “Seinfeld”, la cual era protagonizada por a Jerry Seinfeld y Julia Louis-Dreyfus. Años más tarde, Kates formó parte de “Orange Is the New Black” con el papel de Amy Kanter-Bloom, la madre del exprometido de Piper Chapman (Jason Biggs); “Shades of Blue” en la cual estaba Jennifer Lopez; y como la jueza Marlene Simons en ”Law & Order: Special Victims Unit”.

Por más de cinco décadas, Kathryn estuvo brillando en la pantalla chica, con papeles en series como “Caroline in the City”, “Rescue Me” y “Lizzie McGuire”. También participó en “The Dinner Party” (1994) y “The Rye” (1996), según información de Infobae México.