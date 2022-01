Lo que dijo Manelik de su pasado como novia de un narco: “Gracias a todos estos errores soy la mujer que soy”

Manelyk González es una de las chicas reallitys más queridas por el público, aunque tiene un pasado que no a todos les agrada. Sobre ello estuvo conversando recientemente en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa programa De Primera Mano.

La ex-Acapulco Shore y la Casa de los famosos, estuvo conversando sobre la antigua relación sentimental que mantuvo con líder de la Unión Tepito, David García Ramírez, mejor conocido como El Pistache.

Mane, como es conocida la influencer, dejó en claro que esa etapa de su vida es parte de su pasado y que quisiera que más nunca se la recordaran. Pues en ese tiempo por ser “tonta” no sabía lo que hacia al juntarse con “ese”.

Manelyk

“Fue hace doce años”

“Ese tema ya lo hablé 83 mil veces porque fue hace más de una década. O sea, a mí me gustaría tener una bolita de cristal para saber el futuro y decir: ‘No seas tonta, no te juntes con ese’, lamentablemente no la tengo”, añadió.

Además, explicó que ciando ella comenzó su romance con el líder del grupo él no era el cabecilla ni tenía gran poder dentro del crimen organizado. “Era cero menos cero”, agregando que eso sucedió hace más de dos décadas, “fue hace doce años”, aseguró.

Asimismo, comentó que se siente feliz por ser lo que es, pues esa mala relación no la define como persona, por el contrario, eso la hizo mejorar .”Gracias a todos estos errores, buenos o malos, soy la mujer que soy y estoy orgullosa de lo que he logrado”.

“Me encanta como soy”

“Porque si no hubiera pasado por todo eso no tendría ahorita la mentalidad que tengo y la madurez que tengo”, añadió que con trabajo ha conseguido ser una mujer exitosa. “Soy capaz de hacer lo que sea, lo que me pongan enfrente, desde ser empresaria, estar haciendo otros realitys shows, soy influencer, soy super inspiracional”.

Me encanta como soy, me encanta en que me he convertido y voy por más” — Manelik

Para finalizar, la modelo aclaró que ella no creció en la zona que sirve de guarida al grupo delictivo de El Pistache. Y es que según Infante, la biografía de la influencer asegura que ella proviene de Tepito: “Yo soy de Coapita la bella, me la vivía en Galerías Coapa. No sé por qué dicen eso”, indicó.