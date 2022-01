Rossana Nájera defiende a un ex tras ser relacionado con el narco

Rossana Nájera se manifestó ante la reciente polémica que envuelve a un exnovio. La actriz salió en defensa de nada más y nada menos que el exfutbolista profesional, y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Sus declaraciones se dan tras las críticas que le están lloviendo al político por, supuestamente, tener relacuones con grupos del crimen organizado. Ante esto, Nájera dijo que su expareja siempre ha sido un “hombre íntegro”.

Y es que luego de las publicación de fotografías en las que aparece Blanco al lado de algunos narcotraficantes que integran varias organizaciones delictivas, todo el mundo se volcó en contra del gobernador.

Rossana Nájera

“Ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene”

Pero Rossana lo defendió a capa y espada durante un encuentro con los medios el cual fue transmitido por el programa Chismorreo. La artista aseguró que Cuauhtémoc ha logrado todo lo que tiene gracias a su trabajo.

“Yo solamente tengo cosas bonitas qué decir de él, y la verdad es que creo que es un hombre íntegro y no lo creo. No me puedo meter más allá, pero no creo lo más mínimo de lo que están diciendo”, comenzó explicando.

“Además, creo que es alguien que ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene, no creo que tenga ninguna necesidad de involucrarse en algo que no”, indicó, al tiempo que respaldó la versión del exfutbolista, quien se defendió asegurando que nunca rechaza a los que le piden fotos.

“Guerra sucia”

“Claro que no pides profesión, menos él que toda la gente se le acerca. Entonces, la verdad es que me parece muy fuera de lugar todo lo que están diciendo, pero bueno, creo que así es la política, desgraciadamente”, manifestó.

Luego de que saliera a la luz una foto donde aparece el exjugador del Club América de México junto a Raymundo Isido Castro, El Ray; Irving Eduardo Solano Vera, El Profe y Homero Figueroa Meza, La Tripa, el gobernador de Morelos se defendió, asegurando que es parte de una campaña que busca desprestigiarlo.

Además, invitó a las autoridades a que lo investiguen, explicando que la postal es del año 2019 y que no fue en su casa, como muchos aseguran. Por ello el político entabló una demanda el pasado 17 de enero, ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) afirmando que existe una “guerra sucia” en su contra.