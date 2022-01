Aislinn Derbez es la hija mayor de Eugenio Derbez y, aunque tiene varios proyectos profesionales y personales bastante espirituales y sensibles, lo cierto es que también es una mujer aventurera, que no le teme a los retos... ni a los más extremos.

Viajar es una de sus pasiones y recientemente estuvo de paseo en Costa Rica con su hermana, Mich Aguilera, donde pudo disfrutar de todas las bellezas naturales con las que cuenta este país de Centroamérica. Para la actriz de cine y televisión es indispensable estar en contacto con la naturaleza cada cierto tiempo para recargar energía.

Aislinn Derbez vive dura experiencia en Costa Rica y pone a prueba su umbral del dolor

“Mi hermana es una gran compañera de viaje. Hace unos días le hablé y le dije: No me siento bien, necesito naturaleza, a Kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola... mmm si me voy a Costa Rica mañana vienes conmigo?”, comentó Aislinn sobre la propuesta que le hizo a su hermana, la cual aceptó de inmediato. “Siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña”, agregó.

Aislinn Derbez (Instagram)

Y es que en este viaje también se atrevió a ser un poco más aventurera: probó sus propios límites y aguantó 10 minutos en una bañera con agua helada. “Estamos demasiado orgullosas de ella #Goals (...) El drama y la fortaleza la caracterizan”, escribió Mich Aguilera.

Aislinn Derbez (Instagram)

“La que tenía pánico y estaba teniendo un colapso nervioso aguantó 10 minutos”, agregó la hermana de Aislinn, orgullosa de su valentía en cada reto que se propone y logra superar.

