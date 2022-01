Alicia Machado mostró en qué gastó el dinero de “La Casa de los Famosos”

La actriz y exreina de belleza universal, Alicia Machado, cumplió con una de las promesas que hizo durante su participación la competencia de celebridades La casa de los famosos que transmitió Telemundo. La venezolana, una de las más polémicas en el programa de telerrealidad, compartió con los admiradores una de sus nuevas adquisiciones gracias al dinero que ganó en el concurso.

La famosa obtuvo el primer lugar en el reality show y se llevó 200.000 dólares. Parte de su premio, según dijo al salir de la competencia, lo destinaría para comprarle una casa a su madre, un logro que pudo hacer realidad. Me siento bendecida, ella está muy feliz, mi mamá es una niña grande, ella es una mujer mágica, es alguien maravilloso. Yo no sería quién soy sino fuera por ella”, exclamó con emoción.

La famosa además mostró uno de los pares de zapatos que compró con el premio, otra de las promesas que hizo al salir de la competencia que la mantuvo aislada durante tres meses en una mansión junto a otras celebridades como Pablo Montero, Jorge Aravena, Manelik González, Celia Lora, Roberto Romano y Gaby Spanic.

Alicia Machado fue considerada la más polémica del concurso pero también una de las grandes favoritas. Regresar a la realidad también implicó un desafío para la actriz que prepara además su nueva obra teatral Yo sí soy arrecha. “Fue chocante. Ahora es más chévere porque antes yo no sabía que había tanta gente que me quería”. Ante la idea de haberse convertido en una Alicia “versión 2.0″, ella aseguró que es todo lo contrario.

Si supieran que no me veo así. Me siento un poco cansada, en el aspecto de seguir demostrando y de ganarme un lugar en el mundo del espectáculo. Me ha costado mucho trabajo y ya estoy cansada de demostrar si canto, bailo, actúo, si conduzco, si cambio acento, si hablo inglés, si soy buena actuando”, expresó la venezolana quien admitió su depresión al entrar en La Casa de los Famosos, dijo en Al Rojo Vivo.

Sobre su estado emocional y mental, la diva aseguró. “No solo de la carrera. Soy sincera, a veces las cosas mediáticas no ayudan a los actores porque porque por esas cosas te quitan personajes y no te dan la oportunidad. No da igual que hablen bien o mal, eso es mentira, siempre es importante es que hablen bien”, afirmó.

Durante su participación en el programa, Alicia Machado no soolo dio de qué hablar por su impresionante pérdida de peso, al menos 12 kilos durante tres meses de concurso. También se comentó sobre su vida sentimnental y el romance con el actor mexicano Roberto Romano, con quien tuvo un fugaz noviazgo al terminar la competencia.

“Yo tengo que estar con un macho alfa triple A”, expresó la venezolana. Sobre el fin de esta relación la actriz insistió en las dificultades emocionales que enfrentan los participantes de los realitys show y dejó en claro que ya no mantiene contacto con el galán mexicano. “Ni quedamos amigos ni nos comunicamos, ni una cosa ni la otra”, agregó.