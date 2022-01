América Fernández canta muy bien pero “no se quiere dedicar a la música”

No cabe duda que a veces el talento se trae en las venas, este es el caso de América Fernández, hija del cantante Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández. Pues la joven de 24 años compartió en su cuenta personal de Instagram un video en el cual sale tocando la guitarra y cantando una canción en inglés. En la leyenda de su publicación Fernández puso: “Un poquito de mi hobby favorito (No, no soy cantante ni me voy a dedicar a eso pero me encanta)”.

El video dura un poco más de tres minutos y en el se puede apreciar que América tiene un buen tono de voz. Además canta con mucho sentimiento y por supuesto que su video fue muy elogiado y comentado por su seguidores. Fernanda Castro, también cantante e hija de Angélica Rivera y de José Alberto Castro le comentó con emojis de ojos de corazón, Castro es cantante y amiga muy cercana de América.

La nieta de Vicente Fernández demuestra que sabe cantar

Alejandro Fernández también le comentó a su hija y puso: “Te amo, qué bonitos cantas bebé”. Su video ya cuenta con más de 40 mil reproducciones y cuenta con comentarios positivos de los internautas como: “Qué hermoso cantas! La buena herencia de los Fernández” y “Siempre mostrando tu gran potencial, felicidades”. De acuerdo con su perfil de redes sociales la joven estudio Diseño de Modas y no tiene planeado meterse al mundo de la música.

Aunque América considera que cantar solamente es un hobby, después de ver la buena respuesta de sus seguidores debería considerar en tener una carrera como cantante. Pues la dinastía Fernández tiene un legado de buenos cantantes empezando por su abuelo Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021. Finalmente, la joven ha llamado tanto la atención que hasta en los comentarios del video le comentaron que quieren entrevistarla.