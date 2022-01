Bárbara de Regil contó qué método utiliza para evitar el acoso sexual cuando sale a entrenar

Bárbara de Regil estuvo conversando sobre aspectos personales de su vida, y tocó un tema desagradable para cualquier persona. La actriz y modelo hizo una fuerte confesión en programa el programa El minuto que cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante.

La también coach fitness reveló que en varias oportunidades ha pasado sustos con hombres que han querido abusar de ella, en especial en dos ocasiones. Y que a partir de esas horribles experiencias ideó la manera de parar un poco el acoso sexual en las calles.

Bárbara de Regil

“Salí de casa de un amigo en Costa Azul, en Acapulco, y me subí a un taxi, un bocho blanco con azul. Le dije: ‘Llévame a mi casa’, mi papá vivía del otro lado”, comenzó a relatar la protagonista de Rosario Tijeras.

“Me bajé corriendo, llorando”

“Íbamos en el bocho y en eso, frente a una plaza que es color azul, el tipo me empezó a tocar la pierna. Abrí la puerta, me bajé corriendo, se estacionó, se bajó corriendo atrás de mí y me agarró del cuello: ‘Págame mamita’. Una cosa muy fea” , explicó.

Luego de ese episodio del cual pudo escapar, afortunadamente, sin mayor percance, se dio otro también con un conductor de un taxi. La actriz contó que de pronto el sujeto empezó a irse por las montañas hacia Caleta y paró el auto en un mirador.

“Le dije: ‘Creo que por aquí no es, joven’, y me empezó a contar: ‘Desde hace mucho no tengo relaciones con mi esposa y me gustaría tener contigo’. Me dijo muchas cosas y me puse a llorar, cuando quise abrir la puerta, él puso la mano y dijo: ‘Cálmate. Yo era muy chiquita. El señor me dejó ahí y me bajé corriendo, llorando, pasé muchas veces este tipo de agresiones”, comentó.

Sudadera amarrada a la cintura

Asimismo, indicó que sí notó algo extraño cuando se subió al taxi, pero prefirió pasarlo por alto: “Lo dejas y dices: ‘voy bien’, pero si viste un foco rojo, identifícalo y corre”, dijo la empresaria de 34 años.

Ante este tipo de eventos que le sucedieron de manera recurrente, Bárbara comentó que empezó a ser más precavida. Agregando que también en las calles se da este tipo de acoso muy comumente, relatando uno reciente.

Cuando un par de hombres se le quedaron viendo y se recostaron a un auto para esperar a que pasara la modelo y poder observarla mejor: “Lo hicieron para ver mi parte trasera y me dio tanto coraje porque estaban haciendo cosas y me enojé tanto que me paré, los vi y les dije: ‘¿Qué ching*dos?”, añadió. Por ello, ahora empezó a usar una sudadera amarrada a la cintura cuando sale a entrenar, pues quiere evitar este tipo de acosos en las calles.