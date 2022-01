Hace dos años Doja Cat estrenó el éxito viral ‘Boss B*tch’ que revolucionó las redes

‘Boss B*tch’ es una canción de la rapera y cantante estadounidense Doja Cat que por semanas se convirtió en uno de los trends de TikTok por su espectacular letra y ritmo que llevó a más de uno en la red a musicalizar sus videos con este excelente tema.

hace 2 años Doja Cat lanzaba “Boss Bitch”.

El tema es un disco uptempo combinado con mezcla y capas de sintetizadores y cencerros. El contenido de la letra se describió como un feroz aplauso a todos sus enemigos. Doja Cat le dio crédito a Ashnikko por escribir el primer verso y a ella misma por escribir el segundo.

Además, que aparece en la banda sonora de ‘Birds of Prey Birds of Prey: The Album’ lanzado como el tercer sencillo de la banda sonora el 23 de enero de 2020 en el que hay otros temas increíbles con varias cantantes como Halsey con la también exitosa canción ‘Experiment On Me’.

En junio de 2020, la canción fue catalogada como la 27ª mejor canción de 2020 hasta el momento por Billboard. NME la nombró la 12ª mejor canción de 2020 en diciembre.

Doja Cat publicó fotos de sí misma en el set de video en diciembre de 2019, pero el video musical que lo acompaña se lanzó el 23 de enero de 2020 y presentó imágenes nunca antes vistas de ‘Bird Of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’, que no se había lanzado en ese momento.

Así como tomas de Doja Cat luchando contra enemigos. y moverse por una pista de baile con Harley. Las escenas con la cantante fueron dirigidas por Jack Begert, quien también dirigió los videos de ‘Juicy’ y ‘Cyber Sex’. En Spotify el tema tiene más de 564 millones de reproducciones siendo una de las tantas canciones de la artista con más demanda en la plataforma.