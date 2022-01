Lana Condor, actriz de “To All the Boys I’ve Loved Before” se compromete

La actriz de 24 años, Lana Condor se anunció su compromiso con su novio de 28 años, Anthony De La Torre por medio de Instagram. Por este medio Condor compartió una serie de bellas fotos en las cuales la pareja sale anunciando su compromiso. Asimismo, su novio con el que lleva 6 años saliendo subió más fotos del importante momento que vivieron el día de hoy. Anthony De La Torre es cantante y en el video musical de su canción “Anyone Else But You”, Lana Condor fue la musa del artista.

Lana saltó a la fama con “To All the Boys I’ve Loved Before”, película de Netflix que se estrenó en 2018. En esta cinta Lana compartió pantalla con Noah Centineo y Jordan Fisher. Esta historia se hizo tan famosa que se convirtió en una trilogía protagonizada por Condor. Acerca de su compromiso, Anthony compartió en el post: “Ese momento en el que le pides a tu mejor amiga que esté a tu lado para siempre... He querido hacer esto durante 6 años”.

La joven pareja tuvo una romántica sesión de fotos para inmortalizar su compromiso

Acerca del anillo, De La Torre compartió que él junto con la marca de joyas Paris Jewellers diseñó el anillo de su prometida. Además agregó que el diamante es de propiedad vietnamita y que “cada detalle del anillo significa mucho para ambos”. Como contexto, Lana Condor es una actriz estadounidense con origen vietnamita.

Por su parte, Lana Condor contó en sus redes sociales: “Decir sí fue la decisión más fácil que he tomado... Aparte de mi padre, sin duda, eres el hombre más grande del mundo”. Asimismo, Condor bromeó diciendo que las mascotas que comparte con Anthony llamadas Emmy y Timmy “dijeron que ya era hora de que mamá y papá se comprometieran”. Porúltimo, Condor dijo que su anillo es la joya más “impresionante” que ha visto en toda su vida y finalizó diciendo que “no puede esperar a ser la esposa de Anthony”.