Los fallidos matrimonios de Pamela Anderson

Algunos se rinden en el primer intento, otros dicen que el tercero es el definitivo, pero Pamela Anderson es del grupo de “no hay quinto malo”. Lamentablemente para ella sí lo hubo, y es que le tocó firmar los papeles de divorcio por quinta vez.

Una de las ‘Conejitas de Playboy’ más famosas de todos los tiempos, con 14 portadas y quince sesiones fotográficas para la revista, ha tenido todo el éxito del mundo; sin embargo en el amor le pasa todo lo contrario.

Pamela Anderson suministrada

“No hay más tonto que un viejo tonto”

Y es que Anderson se volvió a divorciar, luego de un corto matrimonio de tan solo 13 meses, con Dan Hayhurs. A quien conoció en septiembre de 2020, siete meses después de separarse de su anterior esposo, el famoso productor Jon Peters.

Pamela Anderson

Con Peters solo duró 12 días de casada, a pesar de que él confesó que había estado enamorado de ella por 35 años. El productor le contó al diario Page Six que estaba muy desilusionado por lo que le había pasado con Pam.

“Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto”, explicó.

“Dan no es el indicado”

Y relató que fue Anderson quien le pidió matrimonio por medio de un correo electrónico. “No hace falta decir que cuando me envió un mensaje de texto diciendo que quería casarse, fue como un sueño hecho realidad a pesar de que estaba comprometido con otra persona”, dijo Peters, de 74 años.

“Dan resultó ser un idiota con Pamela”, señaló una fuente cercana a la pareja, tras la separación de su más reciente esposo, con quien mantuvo una relación de dos años. “Después de pasar dos años viviendo cada segundo con alguien, llegas a conocerlos para mejor y también para peor. Al hacerlo, Pamela se dio cuenta de que Dan no es el indicado”, contó un amigo de la modelo.

“Las cosas no son nada amistosas entre ellos en este momento porque ella decidió que no tenían nada en común. Él no la trató de la forma en que ella quería que la trataran”, conluyó la fuente cercana a la actriz.

Pamela Anderson

“Chicos malos”

Sus otros matrimonios fallidos han sido con el rockero Tommy Lee, quizás este fue el más mediatico. Se casaron en febrero de 1995 en una playa de Cancún, México. Se habían conocido 96 horas antes, y pasados tres años se divorciaron.

Luego, Kid Rock apareció, y ya se sabía que la debilidad de la modelo de Playboy eran los chicos malos. En 2006 se casaron a bordo de un yate en Saint Tropez y el vestido de novia de Anderson fue su bikini blanco.

Tras otras dos bodas para hacerlo legal, en noviembre de ese mismo año se separaron, 17 días después de haber informado que había sufrido un aborto: “Desafortunadamente fue imposible”, declaró Pamela.

Rick Salomon, el jugador de póker, figura en la lista como otro de los exesposos de la conejita y ex-Baywatch y hasta repitió. Se casaron por primera vez en octubre de 2007, en Las Vegas, y en 60 días ya estaban anunciando su divorcio. La segunda oportunidad llegó enero de 2014 se casaron otra vez y en julio de ese mismo año se habían separado.