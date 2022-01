Marjorie de Sousa y Julián Gil: así celebraron los 5 años de su hijo

Tiempo al tiempo. Tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil han tomando distancia para dejar que el tiempo cure las heridas que dejó la feroz batalla judicial que protagonizaron por la patria potestad del pequeño Matías, fruto de su relación por más de tres años.

La expareja celebró, por separado, el cumpleaños número cinco del niño que sigue sin contacto con el actor de origen cubano. Gil quiso recordar la fecha con un emotivo mensaje para su hijo mejor, compartiendo un video de los momentos que guarda junto al pequeño poco después de nacer. “Feliz cumple….Hijo mío. 5 añitos”.

Marjorie De Sousa, por su parte, también recurrió a las redes sociales para festejar el cumpleaños de su primogénito. “Lo que me hace feliz!!! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo #felizcumplemivida #feliz5añosmati #miamorbonito”, escribió la actriz de La Desalmada, junto a una galería donde se ve a Matías y su gran parecido con su padre.

A lo lardo de estos años, la actriz y exmodelo venezolana ha insistido en que su hijo es un niño feliz, desestimando las críticas de terceros en su vida personal. “Él está muy bien y lo va a seguir estando porque yo me voy a asegurar de eso”, exclamó en una pasada entrevista De Sousa, al tiempo que aseguró estar en su mejor momento y disfrutar a plenitud su nueva etapa emocional.

El actor Julián Gil ha recibido el apoyo de quienes consideran injusta la pérdida de la patria potestad y la imposibilidad de ver al pequeño Matías desde hace cuatro años. Famosos como Eugenio Derbez y la exmiss Universo Alicia Machado han opinado sobre el caso y le han expresado su respaldo, señalando a la actriz De Sousa como la gran villana de la historia.

“No es el pensar de Alicia (Machado), es el pensar de 99 % de las personas, es el tema de nunca acabar, lo hemos hablado muchas veces. Hoy en día, por qué no puedo ver al niño, ahora cuál es el problema, porque ahora no hay juez, no está el niño enfermo , el niño está muy bien, entonces cuál es el problema de ver el niño, no se puede. Todo este proceso en el que estamos en este momento me da la risa desde el día uno: es un capricho, es un tema de ego y nada más”, opinó Julián Gil.

El actor lamentó la actitud de expareja e incluso se expresó preocupado por el futuro de Matías en caso de algún día llegue a faltar la madre. “No sé qué va a pasar porque yo ni siquiera tengo la patria potestad. Yo voy a estar, si tengo que estar y si me dejan estar, pero es algo que le tienen que preguntar a ella”, respondió el galán de telenovelas al programa Ventaneando.

Marjorie de Sousa y Julián Gil revelan el sexo de su bebé