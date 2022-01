Michael Bublé confiesa que es un gran fan de Camilo y que le gustaría hacer un dueto con Luis Miguel

El día de hoy el cantante y compositor canadiense, Michael Bublé hizo un Facebook live para promocionar su canción “I’ll Never Not Love You”. En la transmisión, Bublé compartió con sus fanáticos el video con letra de su último sencillo. Además de que contó acerca de esta nueva canción, el artista aprovechó para contestar preguntas de sus admiradores de todas la partes del mundo. Algo que llamó mucho la atención fue que cuando una fan le preguntó si a él le gustaría cantar en español, el cantante respondió que por supuesto que sí.

Al responder la pregunta, Bublé dijo palabras en español como: “¡Muchas gracias!” y “Tengo artistas que me gustan mucho, me gusta Camilo”. También comentó que Camilo es un gran chico y un músico a lo cual agregó en inglés: “Siempre he sido su fan”. Además, Michael dijo en español: “Soy un grande fan de Luis Miguel y yo quiero cantar con él”. Bublé dijo que a él le gusta la música de muchos países de América Latina, así como de México, Brasil, Argentina y Chile. De la misma manera, confesó que no puede dar muchos detalles al respecto pero contó que se viene una sorpresa para la gente de Latinoamérica, pues hizo una colaboración es español.

El intérprete y compositor sacará un nuevo álbum este año

Otro de los motivos por los cuales Michael Bublé realizó su transmisión en vivo fue para promocionar el estreno de su nuevo álbum llamado “Higher”. Este nuevo disco saldrá el 25 de marzo de este año y contendrá 13 canciones. Bublé ha sido reconocido a lo largo de los años por su voz privilegiada y por su peculiar estilo de interpretar las canciones con mucha elegancia.

A juzgar por “I’ll Never Not Love You”, el sencillo que estrenó y que es parte del nuevo álbum, se puede predecir que su nuevo disco trata de amor y desamor. Pues es bien sabido que Michael Bublé es un artista muy romántico que comenzó su carrera con el éxito “Haven’t Met You Yet”. Como dato final, “Higher” será el álbum de estudio número 11 que Bublé graba.