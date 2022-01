“Soltero con hijas”: los personajes de la telenovela mexicana

La comedia y el drama se unen en la telenovela “Soltero con hijas” que se estrenará este 2022 en la pantalla estadounidense a través de Univisión. La producción protagonizada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán incluye a un amplio reparto que vive experiencias inimaginadas, emocionantes y divertidas.

Vanessa Guzmán (Victoria Robles )

Vanessa Guzmán (Victoria )y fuerte y empoderada en su profesión, aunque su mayor anhelo es poder formar una familia. “Este personaje tiene una mezcla entre comedia y drama que es una combinación muy padre”, dijo la actriz destacando este nuevo reto en su carrera donde siempre ha realizado uno u otro género pero nunca combinado.

Gabriel Soto (Nicolás Contreras)

Es un hombre apuesto que disfruta de la vida . Todo esto cambiará a 180 grados al tener que hacerse cargo de sus tres sobrinas tras la inesperada muerte de su hermana Cristina (Karla Gómez) y su cuñado Antonio. En medio de este suceso, conocerá a Victoria de quien quedará flechado y quien lo ayudará en el difícil rol de la paternidad.

Irina Baeva (Masha Simonova)

Es la antagonista, encargada de hacer imposible la unión de Victoria y Nico. “Es un personaje que me ha hecho crecer mucho, tanto como persona como actriz, es una antagonista muy humana, yo me encariñé mucho con ella y cada cosa que le pasa me duele en el alma”, expresó entre risas la rusa y actual prometida de Gabriel Soto.

Pablo Montero (Rodrigo Montero)

Es la abuela paterna de Alexa, Camila y Sofía, las tres sobrinas de Nicolás, y quien además hará la vida imposible al protagonista. Este personaje llega directo desde Europa a reclamar la custodia de sus nietas. "Ella es el gran amor de la vida de Rodrigo, se separan por un motivo muy fuerte que lo van a ver en la historia, a su regreso a Acapulco se reencuentra con Victoria y comienzan muchas cosas", dijo el actor dejando en suspenso parte de la trama.

Laura Flores (Doña Alondra Ruvalcaba)

Mayrín Villanueva (Gabriela García Pérez)

En este proyecto, la actriz mexicana compartió créditos con su hijo Sebastián Poza, fruto de su matrimonio con el también actor José Poza, Gabriela, su personaje, es la directora del hotel donde está ambientada la telenoevla y además jefa de Nicolás, el protagonista. La famosa, que actualmente tiene el papel estelar en “Si nos deja”, dijo entonces estar muy feliz por compartir el proyecto con su hijo. Es la primera vez que me toca compartir con Sebastián... que estemos en el mismo paquete me da mucha emoción, me dan muchísimos nervios, me dan más nervios con él que conmigo”, citó la revista Hola.