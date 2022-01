A qué procedimiento quirúrgico somentieron a Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio usó sus redes sociales para compartir una noticia acerca de su estado de salud. La artista informó que tuvo que suspender sus conciertos en Moroleón, Guanajuato, debido a que tiene que guardar reposo, luego de una intervención a la que fue sometida.

A través de su Instagram, la cantante explicó de qué se trató su operación y pidió disculpas por haber cancelado su presentación. Además en un comunicado oficial se explicó que se sometió a un procedimiento quirúrgico para quitar el dolor que la aquejaba en el nervio ciático.

Paquita la del barrio

“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, inició indicando.

“No puedo caminar muy bien”

“En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por esta discúlpenme, de verdad disculpa a la empresa y a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias “, agregó la cantante.

Asimismo, su equipo de representantes compartieron un comunicado, en el cual se reiteraba que era por motivos de salud que la artista suspendia sus eventos: “La presentación artística que se llevaría a cabo el sábado 29 de enero del presente año dentro del marco de la Feria Moroleón 2022, tendrá que ser cancelada”.

“Va evolucionando eficaz y favorablemente”

También mencionaron la próxima gira de conciertos que tiene Paquita junto a ‘la Leona dormida’, la cual se dará sin ningún inconveniente si la cantante evoluciona como se espera en su recuperación: “Aprovechamos la oportunidad para comunicarles que va evolucionando eficaz y favorablemente por lo que una vez terminado este periodo de reposo, estará reanudando las presentaciones artísticas y compromisos pactados, entre ellas una importante gira al lado de Lupita D’Alessio”, expresaron.

Tras este lamentable anuncio, en las redes sociales de la artista, cientos de seguidores dejaron comentarios con buenos deseos para Paquita: “Doña Paquita de corazón le deseo la mayor recuperación de todas”, “Se le nota que sí está muy mal, pobrecita”, “Usted es una mujer muy guerrera y fuerte, así que no duden que muy pronto estará mejor que nunca”, “Ver a Paquita en esa cama como si ya estuviera moribunda es muy difícil”, “Paquita es de mis gallos de oro en la música y de verdad lamento mucho que ande tan mal de salud”, “Paquita no solo es una mujer adelantada a su época, sino es digna representa de muchas, recuperación pronta”, son algunos de los comentarios de los internautas.