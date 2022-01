“Alborada”: Lucero recordó el momento más extraño en el set

A propósito de la retransmisión de la exitosa telenovela “Alborada”, Lucero desempolvó varios recuerdos de esta producción protagonizada junto a Fernando Colunga y que le valió el codiciado premio Emmy hace más de 16 años.

La cantante recurrió a su canal de Youtube, Mucho que contar, donde rememoró uno de los momentos más extraños y al mismo tiempo escalofriante en el set de grabación. Hay que cosas que probablemente ni recuerde y otras que me va a encantar comentar”, comenzó diciendo la famosa quien dijo estar viendo de nuevo la telenovela transmitida en Las Estrellas.

“Un día estábamos en la hacienda, estábamos grabando, en ese momento estaba conmigo Betty Moreno, todavía no estaba el personaje de Fernando Colunga en esa parte de la novela... recuerdo que estábamos como en el atardecer, sentaditos, muy a gusto platicando en unas sillas y de repente en una pared, ahí a lo lejor de la construcción de la hacienda y de repente corrieron muchísimas ratas que seguramente vivían ahí en el campo, no eran nada lindas... todos nos quedamos como en silencio viendo el espectáculo”, dijo la actriz.

Con cara de asombro siguió contando la experiencia. “Les hablo de 200, no 4, era una desbandada de ratas, nos quedamos pensando a dónde irán o dónde estaban, creo que es la pregunta que nos hicimos todos, nos quedamos un poco frío... pero bueno, esa era la vida de la hacienda en esos días. No les voy a decir que las ratitas o ratones nos caminaban por la cara, no, nunca las ví en el cuarto ni nos vinieron a saludar, más que ese día en la pared a lo lejos”.

Más adelante aseguró que aunque de época, “Alborada” se trató de una telenovela moderna, fuerte, con una historia importante. “Esta telenovela es histórica en mi vida, en mi carrera porque fue causante de que fuera nominada y ganadora de un Emmy americano, un galardón que no había tomado en cuenta a cualquier proyecto en español”, dijo Lucero quien interpretó a “Hipólita”. Daniela Romo, Ernesto Laguardia, Valentino Lanús y Arturo Peniche. también se destacaron en esta producción.

La cantante también recordó entre risas su faceta de maternidad en plenas grabaciones de la telenovela, ya que Lucerito tenía pocos meses de nacida y era muy difícil dejarla. Yo carga con la bañera, con todo lo de la bebé, con todas las cosas que carga uno cuando tiene un bebé pequeño era muy difícil porque yo no sabía cuándo iba a tener tiempo para todo”, dijo describiendo además una de las locaciones donde debió permanece un tiempo, una hacienda antigua.

“Dormir en ese cuarto con esos techos tan altos a mí me daba una cosa, no por el espíritu chocarrero, si no que yo decía ´si desde allá arriba cae una arañita, llámese alacrán, y cae en la cunita de la bebita esto está terrible´, entonces armaba su cuna y le ponía encima un mosquitero grande , yo dormía así, fue cansada esa telenovela para mí”.

Lucero ha insistido en lo agotador que fue este proyecto ya que apenas hacía meses había dado a luz a Lucerito y su hijo José Manuel tenía cerca de tres años. “Sí quiero decir que para mí fue una telenovela muy complicada y sí fue una época muy difícil en mi vida. porque bueno estaba feliz con el nacimiento de mi bebita y con mi hijo tan chiquito y mi matrimonio y todo perfecto, pero sí, hacer una telenovela en esas circunstancias me costaba muchísimo trabajo”, expresó la famosa.