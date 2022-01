Estos son los nominados de los “iHeartRadio Music Awards 2022″

The Weeknd. The Weeknd en los iHeartRadio Music Awards 2021. / Foto: Kevin Winter/Getty Images. (Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia)

Cada año se celebran los “iHeartRadio Music Awards” y estos galardones son conocidos por premiar a los artistas más escuchados de iHeartRadio. Este 2022 la ceremonia se llevará a cabo el martes 22 de marzo y serán transmitidos en vivo por FOX. Es importante mencionar que desde el jueves 27 de enero comenzaron la votaciones para que el público vote por sus artistas favoritos. En cuanto a la fecha de cierre, el martes 15 de marzo termina el periodo de votaciones y los resultados serán anunciados en la ceremonia.

Dua Lipa. Dua Lipa en los iHeartRadio Music Festival de 2021. / Foto: David Becker/Getty Images. (David Becker/Getty Images for iHeartMedia)

Los premios se llevarán a cabo en el Shrine Auditorium en Los Ángeles y hasta el momento se sabe que el evento contará con una alfombra roja en la cual los famosos puedan lucir sus atuendos. Es preciso mencionar que este el noveno año que los “iHeartRadio Music Awards” se realizan. En este años, los artistas que recibieron más nominaciones son: Justin Bieber, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Giveon, Lil Nas X, Silk Sonic, The Kid Laroi, SZA, Drake, Ed Sheeran, Megan Thee Stallion, Måneskin y Taylor Swift.

Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo en un evento de Teen Vogue en 2021. / Jon Kopaloff/Getty Images. (Jon Kopaloff/Getty Images for Teen Vogue)

Los internautas tiene la oportunidad de votar a su artista favorito

Así como: Jason Aldean, Billie Eilish, BTS, Tate McRae, Ariana Grande, Daniel Caesar, The Weeknd, Five Finger Death Punch, Cardi B, AJR, Carrie Underwood y Luke Combs. Además de The Pretty Reckless, All Time Low, Twenty One Pilots, Blackbear, Machine Gun Kelly, Imagine Dragons, Moneybagg Yo, HER, Foo Fighters, Pop Smoke, Bad Bunny y Dua Lipa.

Justin Bieber. Justin Bieber en el Met Gala de 2021. / Foto: Theo Wargo/Getty Images. (Theo Wargo/Getty Images)

Estos premios cuentan con 37 categorías que incluyen, Canción del Año, Artista del Año, Mejor Colaboración, así como mejor artista por cada género. Algo relevante es que este año también hay categorías que premian a lo mejor de TikTok como: TikTok Compositor del Año y TikTok Bop del Año. Sin duda, se espera que en 2022 las presentaciones en vivo sean tan espectaculares como las de cada año.