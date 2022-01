Tania Ruiz ¿cómo es su relación con los hijos de Peña Nieto?

La relación entre la modelo Tania Ruiz y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto parece ir viento en popa. Mientras que el político ha preferido alejarse de las redes sociales y mantenerse en la discreción, la rubia no duda en hacer público no solo su amor si no expresar el afecto que siente por sus hijos Alejandro Diego, Nicole y Paulina.

Para demostrarlo, se sumó a las felicitaciones públicas al mayor de ellos, Alejandro, quien este 27 de enero cumplió 27 años. “Mi Ale feliz cumple. Sabes lo que se te quiere y no está demás decirte lo especial que eres para nosotras. Te queremos mucho mi Ale, que siempre seas muy feliz”.

En un colorido collage, la famosa mostró los momentos compartidos entre su hija, la pequeña Carlota, y Alejandro Peña. Más tarde publicó otra imagen junto a Alejandro con la frase “Happy Birthday”, un gesto que el hijo mayor del expresidente mexicano agradeció a su madrastra. Entre las felicitaciones se sumaron las palabras de Fernando Tena, prometido de la hija mayor de Peña Nieto.

Tania Ruiz y expresidente de México confirmaron su romance poco después de que este dejara el Palacio Nacional. Fue en marzo de 2019 cuando ambos fueron fotografiados por primera vez en un evento público, la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala. Pocos días después se dejaron ver como pareja oficial durante la unión eclesiástica de la hija del abogado Juan Collado, esposo de la actriz Yahdira Carrillo.

Para asombro de todos, ambos hicieron su presentación oficial como pareja solo dos semanas después de que Peña Nieto firmó su divorcio con la actriz y exprimera dama, Angélica Rivera. Tras meses de rumores, la actriz confirmó la separación y su deseo de recuperar su carrera profesional. “Deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo”, expresó Peña Nieto.

La modelo Tania Ruiz ha expresado su admiración por su actual pareja y no deja de elogiar y expresar sus sentimientos. En un emotivo mensaje por el reciente cumpleaños número 55 escribió: “Encontré a una pareja y la relación la construimos día con dia. No hay experiencia sin caídas y no hay evolución sin tropiezos. Siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano ,junto con Dios. Que Dios te bendiga , proteja, cuide hoy y siempre deseando lo mismo para todos. Te Amo!!”.

La rubia sueña además con vestirse de blanco y llegar al altar con el expresidente mexicano, quien según dijo, la apoya en todos sus proyectos. “Estoy muy feliz. Estoy llevando un noviazgo el cual valoro, admiro y respeto mucho. Está muy bonita la etapa del noviazgo, del enamoramiento, así estoy, en ese paso. No hay boda por el momento”, dijo la famosa quien entonces descartó los rumores de una boda a corto plazo.