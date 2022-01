Taylor Swift y sus enfrentamientos con otros famosos

Taylor Swift es una de las cantantes más populares en la actualidad; sin embargo, esa fama no se solo se debe a su carrera artística, sino a sus controversiales enfrentamientos con otras figuras del mundo del espectáculo.

La artista ha demostrado ser una mujer muy frontal que no se guarda nada y debido a ello se ha ganado peleas con algunos de sus colegas. A continuación te presentamos un breve recuento de sus sus polémicas.

Katy Perri

“Hacerme quedar mal”

La más reciente “riña” de la guapa rubia fue con Damon Albarn, líder de la famosa banda Blur y Gorillaz. Swiift arremetió contra su colega, alegando que mintió y la perjudicó al decir que ella no es quien escribe sus temas musicales.

Swift también se ensañó públicamente en contra de DJ Calvin Harris tras su ruptura, y es que la relación amorosa terminó en todo un escándalo. En TMZ se reveló que Harris tomó una canción compuesta por su exnovia para que Rihanna la interpretara.

“This is what you came for” es el tema en discordia, pero el músico alegó que era una colaboración que estaban preparando cuando eran novios, y tras la separación la cantante lo señaló injustamente. “Escribí la música, produje la canción, hice los arreglos y las voces. En un principio ella quería que fuera un secreto… Lo que a mí me duele en este punto es que ella y su equipo hayan ido tan lejos para intentar hacerme quedar mal”, escribió en Twitter, en 2016.

“Tratar de demoler a tu exnovio”

“Creo que, si eres feliz en tu nueva relación, deberías centrarte en eso en vez de tratar de demoler a tu exnovio para tener algo que hacer… Por favor, céntrate en los aspectos positivos de tu vida porque te has ganado una muy buena”, expresó el dj sobre el nuevo noviazgo de la cantante con el actor Tom Hiddleston.

Calvin Harris

Con quien también tuvo un altercado fue con la cantante Katy Perry, luego de haber tenido una muy buena relación de amistad. Y todo se debió a que en 2012 Perry empezó a salir con el también cantante John Mayer, quien había sido antes su novio, y hasta le dedicó una canción llamada “Dear John”.

Con Nicki Minaj también estuvo envuelta en dimes y diretes a través de las redes sociales y entrevistas. Y terminaron de explotar en las nominaciones a los MTV Video Music Awards 2015, cuando se dijeron de todo en Twitter.

“No es propio de ti poner a mujeres en contra de otras mujeres”

Y es que todo inició luego de que Nicki se quejó de que sus temas no tuvieran reconocimiento en las categorías principales de los premios. Agregando que en el mundo musical existe racismo y que de paso nominaban a mujeres delgadas, “si tu vídeo tiene a mujeres con cuerpos muy delgados, te nominarán para vídeo del año”, escribió.

En ese entonces “Bad blood” de Taylor estaba nominado, por ello la cantante lo tomó personal y le respondió: “Yo no he hecho nada más que amarte y apoyarte. No es propio de ti poner a mujeres en contra de otras mujeres. Quizás un hombre te quitó el sitio…”, escribió.

Minaj respondió: “¿Eh? Creo que no has leído bien mis tuits. No he dicho ni una palabra sobre ti. Yo te quiero igual, pero deberías hablar de este tema”. A pesar de la aclaración de Nicki, Swift prosiguió, y hasta la retó a subir al escenario: “Si gano, ¡por favor, ¡sube conmigo! Estás invitada a cualquier escenario en el que yo esté”, expresó.