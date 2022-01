Diego Verdaguer: ¿A cuánto asciende su fortuna y quiénes son sus herederos?

El pasado viernes 28 de enero se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Diego Verdaguer luego de sufrir complicaciones médicas a causa del COVID-19. A través de sus redes sociales y las de su familia, se comunicó la triste noticia que conmocionó al medio artístico y a los millones de seguidores que siguieron su música con el pasar de los años.

“Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de familia eterna…”, inicia el escrito.

En más de 50 años de carrera, Miguel Atilio Boccadoro Hernández, como era su verdadero nombre, compuso alrededor de 50 icónicos temas, como “Volveré”, “La Ladrona”, “Tonta”, “Quién de los dos será”, entre otros.

Por otro lado, produjo nueve discos de la reconocida cantante argentina Amanda Miguel, con quien estuvo casado desde 1975. Su hija, Ana Victoria también contó su ayuda para sacar a la luz el proyecto “Color amor” (2013).

A lo largo de su exitosa y destacada carrera, el cantante de 70 años vendió más de 20 millones de millones de discos y fue ganador de más de 20 Discos de Oro. Aunque no recibió ningún Grammy Latino, en tres ocasiones fue nominado.

En 1978 abrió su propia disquera, llamada Diam Music, el nombre surgió de la combinación de Diego y Amanda. A partir de ese momento todas sus producciones discográficas fueron lanzadas al mercado bajo el sello de la marca.

Luego de conquistar numerosas generaciones con su música, muchos se preguntan a cuanto asciende la fortuna del intérprete. Se estima que con la gran cantidad de discos vendidos y su arduo trabajo como productor, su patrimonio ronda los 15 millones de dólares, el cual sería repartido entre su esposa y sus dos hijas, Ana Victoria y María Ximena Boccadoro.

Por otro lado, se estima que la fortuna de Amanda Miguel está cerca de los 4 millones de dólares gracias a su exitosa trayectoria de más de 40 años.

A través de sus redes sociales, la cantante de 65 años le dedicó un emotivo mensaje al amor de su vida.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días”, expresó Amanda.

